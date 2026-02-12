Марказий Осиё мамлакатлари "Яшил мактаб" платформасини ишга тушириш масаласини муҳокама қилди
ASTANA. Kazinform — 22-24 апрель кунлари Астанада бўлиб ўтадиган 2026 йилги Минтақавий экологик саммит (RES 2026) арафасида пойтахтда Марказий Осиё мамлакатлари тегишли вазирликлари вакиллари, халқаро ташкилотлар ва экспертлар иштирокида юқори даражадаги тайёргарлик йиғилиши бўлиб ўтди.
Экология ва табиий ресурслар вазирлиги матбуот хизматининг хабар беришича, учрашувнинг асосий мавзуси "Яшил мактаб" минтақавий платформасини - Қозоғистон Ҳукумати ва ЮНИCЕФ томонидан қўллаб-қувватланадиган ва минтақавий даражада мувофиқлаштирилган муҳокама қилиш бўлди. У Марказий Осиё мамлакатларининг экологик барқарор таълим тизимларига ўтишини қўллаб-қувватлашга мўлжалланган. Платформа иқлим таълимини ривожлантириш, иқлимга чидамли мактаб инфратузилмасини ривожлантириш, ёшлар ташаббусларини қўллаб-қувватлаш ва таълим соҳасида бошқарув ва молиялаштириш тизимларини мустаҳкамлаш учун ҳукуматлар, ривожланиш бўйича ҳамкорлар ва халқаро молия институтларини бирлаштиради.
Платформа RES 2026 доирасида тасдиқланиши режалаштирилмоқда ва билим алмашишни миллий сиёсатлар ҳамда инвестиция қарорлари билан, жумладан миллий даражада белгиланадиган ҳиссалар (ОНУВ) 3.0 доирасида мамлакатлар мажбуриятларини амалга ошириш билан боғлайдиган минтақавий ҳамкорликнинг ихтиёрий механизми бўлади.
Учрашув иштирокчилари таълимнинг минтақа олдида турган иқлимий синовларга асосий жавоблардан бири сифатидаги ролини муҳокама қилдилар.
Йиғилишда ҚР Экология ва табиий ресурслар вазири Ерлан Нисанбаев қутлов нутқи сўзлаб, Қозоғистон иқлим ва атроф-муҳит кун тартибини изчил илгари сураётганини ва минтақавий ечимларни амалга ошириш учун платформа бўлишга тайёр эканлигини таъкидлади.
“Қозоғистон таълимни барқарор ривожланиш ва узоқ муддатли иқлим ечимларининг асосий элементи сифатида кўради. Биз RES 2026 да "Яшил мактаб" минтақавий платформасини қабул қилишга ва уни бутун минтақа манфаати учун ривожлантиришга тайёрмиз”, — деди вазир.
Тайёргарлик йиғилишида Қозоғистон, Қирғизистон, Тожикистон, Туркманистон ва Ўзбекистон Экология ва Таълим вазирликлари вакиллари иштирок этди. Иштирокчилар "яшил" мактаблар ва иқлим таълими соҳасидаги миллий устуворликлар ва муваффақиятли амалиётларни тақдим этдилар, шунингдек, халқаро ташкилотлар ва кўп томонлама ривожланиш банклари билан ҳамкорликни ўз ичига олган ҳамкорлик ва молиялаштириш масалаларини муҳокама қилдилар. Якунида, иштирокчилар RES 2026 майдонига ва барқарор ривожланиш, яшил энергия ва иқлимга чидамли инфратузилма соҳасидаги ечимлар ва технологиялар тақдим этиладиган келажакдаги кўргазма майдонига ташриф буюришди.
Тайёргарлик йиғилиши натижалари 2026 йилги RESнинг якуний кун тартибини ва иқлим ўзгариши шароитида таълим тизимларини мустаҳкамлаш ва болалар келажагини ҳимоя қилишга қаратилган кейинги қарорларни шакллантириш учун ишлатилади.
Аввалроқ Қозоғистонда бўлиб ўтадиган Минтақавий атроф-муҳит саммити санаси белгиланиши ҳақида хабар берган эдик.