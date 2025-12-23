OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    15:40, 23 Декабрь 2025 | GMT +5

    Манғистау вилоятига 9 ойда 350 мингдан ортиқ сайёҳ ташриф буюрди

    ASTANA. Kazinform – 2025 йилнинг дастлабки тўққиз ойи давомида Манғистау вилоятига 350 мингдан ортиқ сайёҳ ташриф буюрди ва уларга 17,2 миллиард тенгелик хизматлар кўрсатилди. Бу ҳақда вилоят ҳокими Нурдаулет Қилибай маълум қилди, деб хабар беради Kazinform мухбири.

    Туристы принесли Мангистауской области 17,2 млрд тенге
    Фото: акмиат Мангистауской области

    Унинг сўзларига кўра, Манғистау вилоятига ташриф буюрувчи сайёҳлар сони йил сайин ортиб бормоқда.

    "Ўтган йилга нисбатан ўсиш 13% ни ташкил этди", - деди ҳоким Марказий коммуникациялар хизматида бўлиб ўтган матбуот анжуманида.

     

    Нурдаулет Қилибаев
    Фото: Марказий коммуникациялар хизмати

    2025-2029 йилларда ҳудудда умумий қиймати 198 миллиард тенгега тенг бўлган ўн еттита туризм инвестиция лойиҳаси режалаштирилган. Улар 800 дан ортиқ иш ўринларини яратади. Бу йил тўртта лойиҳа фойдаланишга топширилди: «Omirapartments» апартаментлари (иккинчи босқич), «Wyndham Garden Aktau» ва «Shahristan» меҳмонхона мажмуалари ва таъмирланган «Достар» меҳмонхонаси.

    Туристы принесли Мангистауской области 17,2 млрд тенге
    Фото: акимат Мангистауской области

    Бундан ташқари, термал сувли дам олиш маскани қурилмоқда ва Каспий денгизи соҳилида болалар дам олиши учун кўп функцияли «AqquResort&Camp» маркази очилди. Бозжира дарасида ташриф буюрувчилар маркази қурилиши якунланди ва кейинги сайёҳлик мавсумида очилади.

    Туристы принесли Мангистауской области 17,2 млрд тенге
    Фото: акимат Мангистауской области

    "Ҳудудда туризмни ривожлантириш бўйича комплекс режа амалга оширилмоқда. Манғистау, Шетпе ва Бейнеу темир йўл станциялари модернизация қилинмоқда ва Кендирлида янги аэропорт қурилиши бошланди. Ушбу инфратузилма саноатни янги босқичга олиб чиқади", - деди Нурдаулет Қилибай.

    Теглар:
    Туризм Ҳудудлар Манғистау вилояти
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!