Манғистау вилоятига 9 ойда 350 мингдан ортиқ сайёҳ ташриф буюрди
ASTANA. Kazinform – 2025 йилнинг дастлабки тўққиз ойи давомида Манғистау вилоятига 350 мингдан ортиқ сайёҳ ташриф буюрди ва уларга 17,2 миллиард тенгелик хизматлар кўрсатилди. Бу ҳақда вилоят ҳокими Нурдаулет Қилибай маълум қилди, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Унинг сўзларига кўра, Манғистау вилоятига ташриф буюрувчи сайёҳлар сони йил сайин ортиб бормоқда.
"Ўтган йилга нисбатан ўсиш 13% ни ташкил этди", - деди ҳоким Марказий коммуникациялар хизматида бўлиб ўтган матбуот анжуманида.
2025-2029 йилларда ҳудудда умумий қиймати 198 миллиард тенгега тенг бўлган ўн еттита туризм инвестиция лойиҳаси режалаштирилган. Улар 800 дан ортиқ иш ўринларини яратади. Бу йил тўртта лойиҳа фойдаланишга топширилди: «Omirapartments» апартаментлари (иккинчи босқич), «Wyndham Garden Aktau» ва «Shahristan» меҳмонхона мажмуалари ва таъмирланган «Достар» меҳмонхонаси.
Бундан ташқари, термал сувли дам олиш маскани қурилмоқда ва Каспий денгизи соҳилида болалар дам олиши учун кўп функцияли «AqquResort&Camp» маркази очилди. Бозжира дарасида ташриф буюрувчилар маркази қурилиши якунланди ва кейинги сайёҳлик мавсумида очилади.
"Ҳудудда туризмни ривожлантириш бўйича комплекс режа амалга оширилмоқда. Манғистау, Шетпе ва Бейнеу темир йўл станциялари модернизация қилинмоқда ва Кендирлида янги аэропорт қурилиши бошланди. Ушбу инфратузилма саноатни янги босқичга олиб чиқади", - деди Нурдаулет Қилибай.