Манғистау ҳудуди дунёдаги энг ноёб чўл йўналишлари қаторига кирди
ASTANА. Кazinform – Британиянинг машҳур The Telegraph нашри томонидан чоп этилган “Ҳаётингизда ташриф буюришингиз керак бўлган 10 та чўл” мақоласида Қозоғистоннинг Манғистау вилояти дунёдаги энг ноёб табиий йўналишлардан бири деб топилди.
Нашрда Манғистаунинг ноёб ландшафтлари, сукунати ва чексиз макон, шунингдек, унинг минималистик табиий гўзаллиги таъкидланган.
Дунёнинг турли бурчакларидан машҳур чўллар қаторига киритилиши Қозоғистоннинг табиий салоҳияти халқаро миқёсда юқори баҳоланишидан далолат беради.
— Манғистау шунчаки чўл минтақаси эмас. Бу — қадимги цивилизацияларнинг сақланиб қолган излари бўлган минтақа, ажойиб даралар ва оҳактош тоғлари маскани, маънавий ва экспедиция туризми учун ноёб макон.
Бундай халқаро нашрлар Қозоғистонни глобал аудиторияга янги сайёҳлик йўналиши сифатида таништиришга ва мамлакатга ташриф буюрувчи сайёҳлар сонини кўпайтиришга ҳисса қўшади, — деб ёзган Kazakh Tourism.
Эслатиб ўтамиз, Манғистау вилоятига 9 ойда 350 мингдан ортиқ сайёҳ ташриф буюрди.