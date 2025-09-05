Мамлакатимиз энг йирик кўмир қазиб олувчи ўнталикка киради
ASTANA. Kazinform – Ақордадаги тантанали йиғилишда Президент Қасим-Жомарт Тоқаев углеводородлар жаҳон энергетика бозорида, шунга мос равишда Қозоғистон энергетика соҳасида ҳам муҳим роль ўйнашда давом этишини айтди.
Президент таъкидлаганидек, жаҳон нефть-газ саноати кўплаб давлатлар, таниқли мутахассисларнинг яқиндан назоратида. Саноатнинг келажаги жаҳон иқтисодиётининг ривожланиш истиқболларига таъсири нуқтаи назаридан муҳокама қилинмоқда.
“Менимча, углеводородлар жаҳон энергетика бозорида, шунга мос равишда Қозоғистон энергетика соҳасида етакчи роль ўйнашда давом этади. Бир қатор мамлакатлар, жумладан, Европа тажрибаси шуни кўрсатадики, муқобил энергия манбалари эҳтиёжни тўлиқ қондира олмайди. Бундан ташқари, саноатда, жумладан, электр станциялари қурилишида кўмирни карбонсизлантиришнинг илғор технологияларидан фойдаланишга алоҳида эътибор қаратиш зарур. Маълумки, Қозоғистон энергетика балансида кўмирнинг улуши 70 фоизга яқин. Мамлакатимиз энг йирик кўмир қазиб олувчи ўнталикка киради. Бу имтиёздан воз кечмаслик керак. Аксинча, ундан унумли фойдаланиш керак”, – деди Давлат раҳбари.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Давлат раҳбари нефть-газ соҳаси ходимларини касб байрами билан табриклади.