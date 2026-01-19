OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
    14:39, 19 Январь 2026 | GMT +5

    Мамади Думбуя Гвинея президенти сифатида қасамёд қилди

    ASTANA. Kazinform — Мамади Думбуя мамлакатнинг янги Конституциясига мувофиқ етти йиллик муддатга расман Гвинея президенти сифатида қасамёд қилди. Бу ҳақда Синьхуа ахборот агентлиги хабар берди.

    Гвинея президенті Мамади Думбуя
    Фото: Синьхуа

    М. Думбуянинг инаугурация маросими у президентликка сайланганидан сўнг бўлиб ўтди. Сайловда у овозларнинг 86,72 фоизини тўплади

    Қасамёд қилгандан сўнг, М. Думбуя Гвинея халқига унга кўрсатилган ишонч учун миннатдорчилик билдирди ва унинг ваколати асосан аёллар ва ёшлар манфаатларига бағишланишини таъкидлади.

    Шунингдек, у Гвинея Конституцияси, қонунлари ва қоидаларига, шунингдек, суд қарорларига ҳурмат билан қарашга содиқлигини тасдиқлади.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Гвинеяда президентлик сайловлари бўлиб ўтиши ҳақида хабар берилган эди.

    Сайловларда 9 номзод иштирок этди. Улар орасида асосий номзод – шу вақтгача вақтинчалик давлат раҳбари бўлиб келган Мамади Думбуя бўлди. У мустақил номзод сифатида иштирок этди.

