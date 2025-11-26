Малайзияда сув тошқинлари: 18 мингдан ортиқ киши эвакуация қилинди
ASTANA. Kazinform – Сешанба ҳолатига кўра, шимоли-шарқий муссон мавсумида фавқулодда вазиятлар туфайли Малайзияда 18 минг киши хавфсизроқ жойларга эвакуация қилинди. Табиий офатдан 10 та штат жабр кўрди, деб хабар беради Синьхуа ахборот агентлиги.
Бир неча кунлардан бери тинимсиз ёғаётган ёмғир туфайли Келантанда сув тошқинлари сабабли 9700 киши эвакуация қилинди. Улар ёрдам кўрсатиш мақсадида ташкил этилган 40 та ёрдам лагерига жойлаштирилди.
Қаттиқ жабр кўрган бошқа ҳудудлар қаторига Селангор штати киради. У ердан 2718 киши ва Перак штатидан 2881 киши кўчирилган.
Малайзия ҳукумати бош котиби Шамсул Азрия Абу Бакарнинг айтишича, ҳукумат сув тошқинидан жабр кўрган ҳудудларга турли мутахассислар ва материаллар жўнатган.
Таълим вазири Врнге Ка Во муссонлар миллий имтиҳонларга тўсқинлик қилмаслигини маълум қилди, чунки вазиятни бартараф этиш учун шошилинч чоралар кўрилган.
Малайзия Бош вазири Анвар Иброҳим матбуот анжумани чоғида табиий офатларга қарши кураш миллий агентлигининг сув тошқинларига тайёргарлиги қониқарли даражада эканини айтди.