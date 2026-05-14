Малайзия қирғоқларида 37 нафар ноқонуний мигрантни олиб кетаётган қайиқ ағдарилиб кетди
ASTANA. Kazinform – Бортда 37 нафар ноқонуний мигрант бўлган қайиқ Малайзиянинг ғарбидаги Пангкор ороли яқинида чўкиб кетди. Ҳозирда 14 киши бедарак йўқолганлар қаторида, деб хабар қилди сешанба куни Малайзия Денгиз ҳуқуқни муҳофаза қилиш агентлиги (MMEA). Бу ҳақда Синьхуа агентлиги ёзди.
Перак штатидаги ММЕА директори Моҳамад Шукри Ҳотобнинг баёнотига кўра, воқеа орол яқинида 23 нафар омон қолганни топиб, қутқарган малайзиялик балиқчи томонидан хабар қилинган. Расмийлар ҳозирда қолган 14 кишини қидирмоқда.
“Дастлабки терговлар шуни кўрсатадики, мигрантлар 9 майда Индонезиянинг Кисаран шаҳридан чиқиб кетишган. Улар Малайзиянинг бир нечта минтақаларига, жумладан, Пенанг, Теренггану, Селангор ва Куала-Лумпурга йўл олган”, - деди расмий.
Унинг сўзларига кўра, Малайзия денгиз назорати агентлиги бедарак йўқолганларни қидириш учун қайиқлар, вертолёт ва разведка самолётини юборган.
Эслатиб ўтамиз, 15 апрелда Ҳинд океанида қайиқ ағдарилиб кетганидан сўнг, Малайзияга йўл олган 250 нафар мигрант бедарак йўқолган.