Макрон декабрь ойида Хитойга давлат ташрифи билан боради
ASTANA. Kazinform — Франция президенти Эммануэль Макрон ХХР раиси Си Цзиньпин таклифига биноан 3-5 декабрь кунлари давлат ташрифи билан Хитойда бўлади. Бу ҳақда душанба куни Хитой Ташқи ишлар вазирлиги расмий вакили Линь Цзянь маълум қилди, дея хабар беради Синьхуа.
Бу Эммануэль Макроннинг Хитойга тўртинчи давлат ташрифи бўлади ва Си Цзиньпиннинг ўтган йили Францияга қилган тарихий ташрифига жавоб сифатида ташкил этилган ташриф ҳисобланади. Ташриф Хитой ва Франция ўртасида дипломатик муносабатлар ўрнатилганининг 60 йиллигига бағишланди.
Ташриф давомида Си Цзиньпин Эммануэль Макрон билан учрашади ва Хитой-Франция муносабатларини янги вазиятга мослаштириш йўлларини муҳокама қилади. Икки мамлакат раҳбарлари, шунингдек, йирик халқаро ва минтақавий масалалар бўйича чуқур фикр алмашадилар.
Бундан ташқари, ХХР Давлат кенгаши Бош вазири Ли Цян ва Бутунхитой Халқ вакиллари кенгашининг доимий қўмитаси раиси Чжао Лэцзи Макрон билан шахсий учрашувлар ўтказадилар.
Линь Цзяньнинг сўзларига кўра, Франция янги Хитой билан элчихона даражасида дипломатик алоқалар ўрнатган биринчи йирик Ғарб давлати бўлган. Хитой-Франция муносабатлари узоқ тарихга, ноёб қадриятларга ва муҳим вазифага эга.
Сўнгги йилларда икки мамлакат етакчиларининг стратегик раҳбарлиги остида барча даражаларда яқин алоқалар ўрнатилди ва амалий соҳаларда самарали ҳамкорлик ва кўп томонлама масалалар бўйича самарали мувофиқлаштириш кузатилди, деди дипломат.
Ўзгарувчан ва мураккаб халқаро вазиятга қарамай, Хитой Франция билан бўлажак ташрифдан стратегик алоқаларни мустаҳкамлаш, прагматик ҳамкорликни чуқурлаштириш, кўп томонлама форматларда мувофиқлаштиришни фаоллаштириш ва Хитой-Франция муносабатларида янги ютуқларга эришиш имконияти сифатида фойдаланишга тайёр.
Расмий вакилнинг сўзларига кўра, бу икки мамлакатга Европа Иттифоқи билан муносабатларни мустаҳкамлаш, кўп томонлама ҳамкорликни қўллаб-қувватлаш ва дунё тинчлиги, барқарорлиги ва фаровонлигига ҳисса қўшиш имконини беради.