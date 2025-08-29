Маҳаллий маҳсулот 15 дан ортиқ давлатга экспорт қилинмоқда
ASTANA. Kazinform – Қозоғистон янги бозорларга йўл очиб, етказиб берилаётган товар турларини кенгайтираяпти. Бугунги кунда маҳаллий маҳсулот ЕОИИ, Европа иттифоқи, МДҲ давлатлари, Хитой, Япония, Жанубий Корея, Муғулистон, Саудия Арабистони, БАА, Эрон, Озарбайжон ва Ўзбекистонни ҳам ўз ичига олган ҳолда 15 дан ортиқ давлатга экспорт қилинмоқда.
Хитой билан парранда гўшти ва қорамол терисини етказиб бериш бўйича янги ҳужжатлар имзоланди. Шунингдек, от гўшти, биё сўти, совутилган қўй ва қорамол гўшти, чўчқа гўшти ва термик ишлов берилган маҳсулот экспортини кенгайтириш юзасидан музокаралар олиб борилмоқда.
ҚР Қишлоқ хўжалиги вазирлиги маълумотича, Қозоғистон шунингдек Европа иттифоқига асал экспорт қиладиган давлатлар рўйхатига киритилди. Осиё давлатлари билан савдо алоқалари мустаҳкамланмоқда. Япония билан тирик от ва сут маҳсулотлари етказиб бериш масаласи муҳокама қилинмоқда, Жанубий Корея билан эса – музқаймоқ экспорти.
Малайзия, Вьетнам, Сингапур, Қатар ва минтақанинг бошқа давлатлари билан музокаралар давом этмоқда. Чет эл давлатлари рўйхатига 3 652 қозоғистонлик корхона киритилган бўлиб, улар орасида фақатгина июнь ойида 9 та янги экспортчи рўйхатга олинган.
ЕОИИ давлатлари рўйхатларида чорвачилик соҳасида 3 292 корхона мавжуд. Хитой бозорига кириш имкониятларини кенгайтириш мақсадида ҚР ҚХВ Ветеринария назорати ва инспекция қўмитаси ҳамда Хитой Бош божхона бошқармаси ўртасида экспорт шартларини белгилайдиган 12 та ҳужжат имзоланди.
Қатор давлатлар аввал амалда бўлган санитар чекловларни бекор қилди. Хусусан, Беларусь, Россия, Туркия, Арманстон ва Хитой Қозоғистоннинг жанубий-шарқий ҳудудларидан маҳсулот олиб киришга оид тақиқларни олиб ташлади.
Шарқий Қозоғистон вилоятида ҚР – Хитой ягона агролабораторияси очишга тайёрланмоқда. У маҳаллий маҳсулотни хитой ветеринария стандартлари асосида сертификатлаб, Хитой бозорига киришни енгиллаштиради.
Қозоғистон шунингдек ЕОИИ доирасида ветеринария соҳасида ягона қоидаларни ишлаб чиқишда иштирок этмоқда. Унда маҳсулотни кузатиш тизими, африка чўчқа вабосининг олдини олиш ва санитар талабларни бузганлик учун жавобгарлик масалалари киритилган.