Мағжан Илиясов Қозоғистоннинг АҚШдаги Элчиси этиб тайинланди
ASTANA. Kazinform - Қозоғистон Республикасининг Америка Қўшма Штатларидаги янги Фавқулодда ва Мухтор элчиси тайинланди.
Давлат раҳбарининг Фармонига мувофиқ, Мағжан Жанботаули Илиясов Қозоғистон Республикасининг Америка Қўшма Штатларидаги Фавқулодда ва Мухтор Элчиси этиб тайинланди, у Қозоғистон Республикасининг Буюк Британия ва Шимолий Ирландия Бирлашган Қироллигидаги Фавқулодда ва Мухтор Элчиси, Қозоғистон Республикасининг Исландия ва Ирландиядаги Фавқулодда ва Мухтор Элчиси лавозимларидан озод этилди.