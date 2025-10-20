OZ
    09:41, 20 Октябрь 2025 | GMT +5

    Мағжан Илиясов Қозоғистоннинг АҚШдаги Элчиси этиб тайинланди

    ASTANA. Kazinform - Қозоғистон Республикасининг Америка Қўшма Штатларидаги янги Фавқулодда ва Мухтор элчиси тайинланди.

    Касым-Жомарт Токаев назначил посла Казахстана в США
    Фото: gov.kz

    Давлат раҳбарининг Фармонига мувофиқ, Мағжан Жанботаули Илиясов Қозоғистон Республикасининг Америка Қўшма Штатларидаги Фавқулодда ва Мухтор Элчиси этиб тайинланди, у Қозоғистон Республикасининг Буюк Британия ва Шимолий Ирландия Бирлашган Қироллигидаги Фавқулодда ва Мухтор Элчиси, Қозоғистон Республикасининг Исландия ва Ирландиядаги Фавқулодда ва Мухтор Элчиси лавозимларидан озод этилди.

