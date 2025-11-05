Мадина Абилқасимова: Активларнинг янги синфи - рақамли молиявий активлар жорий этилади
ASTANА. Каzinform - Мамлакатда рақамли молиявий активларнинг муомаласига рухсат берилади. Бу ҳақда Мажилиснинг ялпи мажлисида банк фаолияти тўғрисидаги қонун лойиҳасини тақдим этган Қозоғистон Республикаси Молия бозорини тартибга солиш ва ривожлантириш агентлиги раиси Мадина Абилқасимова маълум қилди.
— Қонун лойиҳасининг асосий янгилиги рақамли молиявий активларни янги активлар синфи сифатида тартибга солиш ва уларнинг Қозоғистон ҳудудида муомаласига рухсат беришдир, - деди агентлик раҳбари.
Унинг сўзларига кўра, қуйидаги уч турдаги рақамли молиявий активларни жорий этиш кўзда тутилган:
— Биринчиси, рақамли молиявий активлар бўлиб, уларнинг асосий активи пул, яъни стейблкоинлардир. Стейблкоинларни чиқариш, муомалага киритиш ва қайтариш тартиби ва шартларига қўйиладиган талаблар Миллий банк томонидан белгиланади.
— Иккинчиси, рақамли молиявий активлар бўлиб, уларнинг асосий активи молиявий воситалар, молиявий активлар, мулк ҳуқуқлари, товарлар ёки бошқа мулкдир.
— Учинчиси - рақамли платформада электрон рақамли шаклда чиқарилган молиявий воситалар.
— Агентлик стейблкоинлардан ташқари рақамли молиявий активларни чиқариш, муомалага киритиш ва қайтариш тартиби ва шартларига қўйиладиган талабларни белгилаш ваколатига эга. Рақамли молиявий активлар рақамли платформалар операторлари томонидан чиқарилади. Бу операторлар молия бозорининг янги субъектлари бўлиб, Миллий банк уларнинг фаолияти учун лицензиялар беради. Рақамли молиявий активлар мавжуд молиявий воситалар учун белгиланган ўхшаш талабларга, жумладан, рискларни бошқариш, маълумотларни ошкор қилиш ва инвесторларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш талабларига бўйсунади, — деди Мадина Абилқасимова.