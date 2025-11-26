Лондоннинг Саутхолл шаҳридаги омборхонада ёнғин содир бўлди
ASTANA. Kazinform — Лондон ғарбидаги Саутхолл шаҳридаги омборхонада ёнғин содир бўлди. Бино ичида пиротехника ва газ баллонлари бўлиши мумкин. Бу ҳақда ANEWZ агентлиги хабар берди.
Икки қаватли омборхонадаги ёнғин сешанба куни тонгда бошланган ва бир неча соат давом этган. Гувоҳларнинг сўзларига кўра, ҳудуд бўйлаб қалин тутун ҳамон тарқалмоқда.
Бинонинг 2/3 қисмини аланга олган, томи қулаган.
Саутхолл, Хестон ва Илинг шаҳарларидан келган 150 га яқин ўт ўчирувчилар тунгача ёнғин билан курашган. Лондон ўт ўчириш бригадаси комиссари ёрдамчиси Пэт Гоулборннинг айтишича, ўт ўчирувчилар портлаш хавфи туфайли вақтинча хавфсиз масофага кўчган, бироқ ёнғинни назорат остига олиш учун масофадан туриб ишлашда давом этган.
Унинг хабар беришича, воқеа жойида бир нечта портлашлар содир бўлган ва биринчи ёрдам кўрсатилгандан сўнг қўшимча ресурслар сўрашга мажбур бўлган.
“Кейинги ўт ўчириш операциялари портлаш хавфи ва экипаж хавфсизлигини таъминлаш мақсадида масофадан туриб амалга оширилди. Ўт ўчирувчилар воқеа жойида кечгача қолади”, - деди Гулборн.
Эҳтиёткорлик мақсадида яқин атрофдаги учта мактаб ўқувчилари ва турар-жой ҳудудидаги аҳоли эвакуация қилинди. Аҳолига ёнғиндан чиққан кучли тутун туфайли эшик ва деразаларни ёпиб қўйиш тавсия қилинди.
Бригада воқеани "узоққа чўзилган вазият" деб таърифлади. Шунингдек, ёнғинни тўлиқ ўчириш ишлари давом этаётгани айтилди.