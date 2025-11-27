Лондонда фермерлар ўз тракторларида иш ташлашга чиқдилар
ASTANA. Kazinform — Лондонда фермерлар қишлоқ хўжалиги ерларига мерос солиғини оширишга қаршилик билдириб, давлат бюджети эълон қилингунига қадар норозилик акциясини ўтказдилар, деб хабар беради АЗЕРТАДЖ.
Агентликнинг The Standard нашрига таяниб хабар беришича, намойишчилар полициянинг тракторлардан фойдаланишни тақиқлаганига қарамай, тракторларида юришган. Акция пойтахт марказида катта тирбандликка сабаб бўлди.
Кўпчилик намойишчилар тракторларига “Британия қишлоқ хўжалигини ҳимоя қилинг”, “Ўлимга олиб келадиган солиқларга йўқ”, “Деҳқонлар йўқ бўлса, озиқ-овқат ҳам йўқ”, “Буюк Британиянинг озиқ-овқат хавфсизлигини таъминланг” каби шиорлар ёзилган баннерларни осиб қўйган.
Акция Буюк Британия молия вазири Рейчел Ривснинг чоршанба куни парламентдаги бюджет нутқи билан бир вақтда ўтказилди.
Фермерлар тинимсиз сигнал чалиш йўли билан ўз норозилигини кўрсатишга ҳаракат қилган. Норозилик намойиши эрталаб бўлиб ўтгани сабабли, Лондон марказида ҳаракат деярли тўхтаб қолган.