Лондонда буғ билан ишлайдиган Рождество экспресси саёҳатга чиқади
ASTANA. Kazinform — Ушбу поездда бир ярим соатлик саёҳат нархи 55 фунтдан 600 фунтгача (37 мингдан 415 минг тенгегача) бўлади, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Лондонда Рождество арафасида буғ билан ишлайдиган Рождество экспресси йўлга чиқишга тайёр. Йўналишни 1951 йилда қурилган ва ҳозирда Британия темир йўл романтикасининг рамзи бўлган «Британия» локомотиви амалга оширади.
Меҳмонлар Виктория станциясида якунланадиган ретро вагонларда пойтахт бўйлаб 90 дақиқалик саёҳатдан баҳраманд бўлишлари мумкин. Экспресс поездда йўловчиларни Санта-Клаус ва унинг эльфлари кутиб олади: улар барча ёшдаги йўловчилар учун мини-спектакллар, мусиқа ва интерактив спектакллар билан сеҳрли муҳит яратишга ваъда берадилар.
Кичкина йўловчилар учун совғалар, ўйин тўпламлари, ширинликлар ва ичимликлар тайёрланади. Катталарга янги дамланган чой ёки қаҳва, шунингдек, мевали анъанавий Рождество пироги таклиф этилади. Рождество экспресси 20-22 декабрь кунлари сафарда бўлади.