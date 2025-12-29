Қўшма Штатларда иккита вертолёт тўқнашди
ASTANA. Kazinform - Якшанба куни Нью-Жерси штатининг Хаммонтон шаҳрида вертолёт ҳалокатида бир киши ҳалок бўлди, иккинчи учувчи эса оғир жароҳат олди, деб хабар беради Kazinform мухбири NBC Newsга таяниб.
Хаммонтон шаҳар ҳокимияти вакилининг сўзларига кўра, полицияга "икки вертолёт тўқнашуви" ҳақида қўнғироқлар келиб тушган. Натижада иккаласи ҳам ҳалокатга учраган, улардан бири ёниб кетган.
Бахтсиз ҳодисада бир киши ҳалок бўлган, яна бири "оғир, ҳаёт учун хавфли жароҳатлар" билан касалхонага етказилган.
Бир фуқаро спорт залидан чиқаётганда тўсатдан автоҳалокатга ўхшаш "қаттиқ тарс этган овоз»ни эшитганини айтди. У иккита вертолётнинг айланиб юрганини ва тез баландликни йўқотаётганини кўрди.
Федерал авиация маъмуриятининг маълумотларига кўра, Хаммонтон аэропорти яқинида «Enstrom F-28A» ва «Enstrom 280 °C» вертолётлари ўртасида ҳавода тўқнашув содир бўлган. Ҳар бир вертолётда фақат учувчилар бўлган. Миллий транспорт хавфсизлиги кенгаши томонидан тергов бошланган.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Нью-Йорк шаҳрининг диққатга сазовор жойларига саёҳат пайтида вертолёт Гудзон дарёсига қулаб тушгани ва олти киши ҳалок бўлгани ҳақида хабар берилган эди.