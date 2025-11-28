OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    20:35, 28 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Қўшма Штатлар 19 давлатдан грин-карта эгалари ишини кўриб чиқишни бошлайди

    ASTANA. Kazinform - АҚШ президенти Дональд Трамп маъмурияти муаммоли деб ҳисоблаган мамлакатлардаги грин-карта эгаларини синчиклаб кўриб чиқишни буюрди, деб хабар беради Kazinform мухбири NBC Newsга таяниб.

    США начинают пересмотр дел обладателей грин-карт из 19 стран
    Фото: lawsb.com

    "Президентнинг кўрсатмаси билан мен хавотир туғдирадиган мамлакатдан келган ҳар бир хорижий фуқаронинг грин-картасини тўлиқ ва ҳар томонлама кўриб чиқишни буюрдим", - деди АҚШ Фуқаролик ва иммиграция Хизмати директори Жозеф Эдлоу пайшанба куни тушдан кейин қилган баёнотида.

    Эдлоунинг айтишича, мамлакатни ҳимоя қилиш «ҳамон энг муҳим масала» бўлиб қолмоқда ва «америка халқи олдинги маъмурият олиб борган беқарор кўчириб ўтказиш сиёсати учун жавоб бермайди».

    Қайд этилган 19 давлат орасида - Афғонистон, Гаити, Эрон ва Венесуэла бор.

    Июнь ойи бошида Оқ уй 12 давлат: Афғонистон, Бирма, Чад, Конго Республикаси, Экваториал Гвинея, Эритрея, Гаити, Эрон, Ливия, Сомали, Судан ва Яман фуқароларининг АҚШга киришини чеклаган эди. Шунингдек, етти давлат фуқаролари учун ҳам кириш қисман чекланди: Бурунди, Куба, Лаос, Сьерра-Леоне, Того, Туркманистон ва Венесуэла.

    Баёнот Оқ уй яқинида Миллий гвардия аскарларига қилинган ҳужумдан бир кун ўтиб берилди. Расмийлар гумонланувчининг Афғонистон фуқароси эканлигини аниқлади.

    Теглар:
    АҚШ Жаҳон янгиликлари Виза
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!