    Куба қирғоқлари яқинида отишма содир бўлди: ҳалок бўлганлар ва яраланганлар бор

    ASTANA. Kazinform – Куба расмийлари мамлакат ҳудудий сувларида содир бўлган отишма натижасида тўрт киши ҳалок бўлганини маълум қилишди, деб хабар беради Euronews.

    д
    Фото: AP Photo

    Куба чегара қўриқчиси АҚШда рўйхатдан ўтган тезюрар қайиққа тўхташ буйруғига бўйсунмагани учун ўт очган. Расмий маълумотларга кўра, қайиқ экипажи ҳам патруль қайиғига ўт очган.

    Куба Ички ишлар вазирлиги баёнотида қайиқда бўлган олти киши ва патруль бригадаси командири отишмада жароҳат олгани айтилган. Барча жароҳатланганлар касалхонага ётқизилган.

    Расмий маълумотларга кўра, Флорида штатида рўйхатдан ўтган FL7726SH қайиғи Вилья-Клара провинциясидаги Фальконес-Кейдан бир миль узоқликда топилган.

    Вазирлик маълумотларига кўра, патруль қайиғи яқинлашганда қайиқдан ўт очган.

    АҚШ томони ҳали воқеа бўйича расмий баёнот бермаган.

    АҚШ Куба Жаҳон янгиликлари
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
