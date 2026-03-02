“Крик 7” касса тушуми бўйича франшиза рекордини янгилаб, 64,1 млн доллар йиғди
ASTANA. Kazinform — “Крик 7” фильми ушбу сериал учун рекорд даражадаги даромад келтирди. 64,1 миллион доллар франшиза тарихидаги энг яхши бошланиш бўлди, деб хабар беради AP.
Асл слэшер фильми чиқарилганидан ўттиз йил ўтгач, еттинчи қисм Paramountга муваффақият келтирди. Компания бир кун олдин Warner Bros. Discovery компаниясини сотиб олганини маълум қилган эди.
“Крик 7” йилнинг энг кўп даромад келтирган фильми бўлди, бу эса Sony Picturesнинг анимацион фильми “GOAT”нинг очилиш ҳафтасидаги рекордини ортда қолдирди.
Еттинчи қисмнинг бюджети 45 миллион долларни ташкил этди. Фильм Нив Кэмпбэллнинг Сидни Прескотт ролига қайтиши туфайли эътиборни тортди. “Крик 6” сериалида бўлмаган актриса еттинчи қисмдаги роли учун 7 миллион доллар маош олди. Шунингдек, фильмда франшиза фахрийлари Кортни Кокс, Дэвид Аркетт ва Мэттью Лиллард ҳам роль ўйнаган.
Эслатиб ўтамиз, "Крик VI" ўзининг очилиш ҳафтаси охири франшиза рекордини ўрнатди ва инфляцияни ҳисобга олмаганда 44,4 миллион доллар даромад келтирди. Аввалги қисмда Мелисса Баррера ва Женна Ортега бош ролларни ижро этган, бироқ еттинчи қисмда ҳар икки актриса ҳам иштирок этмади: Исроил ва Ғазо секторидаги тўқнашувлар ҳақидаги баҳсли фикрлардан сўнг, Баррера Spyglass Media Group продюсерлик компаниясидан олиб ташланган, Ортега эса съемкалардан воз кечган.