ҚР ССВ: Вирусларнинг авжига чиқиши декабрь ойининг ўрталарига қадар давом этиши мумкин
ASTANА. Кazinform — Қозоғистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазири Ақмарал Алназарова Ҳукумат йиғилишида мамлакатдаги эпидемиологик вазият ҳақида ҳисобот берди.
— Ҳар йили республикада 3,5 миллион ўткир респиратор вирусли инфекция ва 2 минггача грипп ҳолати қайд этилади. Жорий эпидемиологик мавсум бошидан бери 1 461 минг ўткир респиратор вирусли инфекция ҳолати қайд этилди, бу 2024 йилнинг олдинги даврига нисбатан касалланиш даражасининг 20 фоизга камайганини англатади. Уларнинг аксарияти — 66 фоиздан ортиғи — 14 ёшгача бўлган болалар орасида қайд этилган. Ўтган ҳафта давомида республикада 183 минг вирусли инфекция ҳолати қайд этилди, бу ўтган эпидемиологик мавсумнинг шу ҳафтасига нисбатан 16 фоизга кўп, — деди у.
Вазирнинг сўзларига кўра, бу йил ушбу вирусларнинг тарқалиши одатдагидан эрта кузатилмоқда.
— Эпидемия мавсуми бошланганидан бери А типидаги грипп (H3N2) (Қозоғистонда 2001 йилдан бери Гонконг гриппи сифатида танилган) билан касалланишнинг 587 та ҳолати, лабораторияда тасдиқланган 587 ҳолат, жумладан, А (H1N1) гриппининг 3 та ҳолати қайд этилган. Аввалги йилларда гриппнинг тарқалиши 43 ва 51-ҳафталарда кузатилган, Янги йил атрофида ўсиш кузатилган, аммо бу йил у эрта, 41-ҳафтадан бошлаб аниқланган. Яъни, бу октябрь ойининг биринчи ярмига тўғри келади. Прогнозларга кўра, ўсиш декабрь ойининг ўрталаригача давом этиши мумкин, — деди Ақмарал Алназарова.