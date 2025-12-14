ҚР Президенти Телерадиокомплекси ва Al Jazeera: Уч йиллик стратегик ҳамкорлик
Қатарнинг Доҳа шаҳрида Қозоғистон Республикаси Президенти Телерадиокомплекси раҳбарияти ва энг йирик ва энг нуфузли глобал медиа компанияларидан бири бўлган Al Jazeera Media Network ўртасида учрашув бўлиб ўтди, деб хабар беради Kazinform.
Қозоғистон Республикаси Президенти Телерадиокомплекси директори Раушан Қажибаева ва Al Jazeera Media Network бош директори Шайх Носир бин Файсал Ол Соний ҳамкорликни чуқурлаштириш ва Al Jazeeraнинг минтақадаги фаолиятини кенгайтириш масалаларини батафсил муҳокама қилишди.
Мавжуд форматлардан ташқари, Шайх Носир бин Файсал Ол Соний Қозоғистонда каналнинг телерадиокомплекси фаолиятини йўлга қўйиш ва Марказий Осиё минтақасидаги янгиликларни ёритиш учун профессионал база яратишга катта қизиқиш билдирди.
Шунингдек Al Jazeera ҚР Президенти Телерадиокомплекси томонидан таклиф этилган минтақавий журналистларнинг профессионал кўникмаларини ривожлантиришда икки компаниянинг тажрибасини институционализация қилишга қаратилган лойиҳаларга катта қизиқиш билдирди. Томонлар мулоқотни давом эттиришга ва ушбу ташаббусни 2026 йилда амалга ошириш бўйича амалий қадамларга ўтишга келишиб олдилар.
Al Jazeera Media Network бош директори Раушан Қажибаевага таклиф учун миннатдорчилик билдирди ва яқин келажакда шахсан Қозоғистонга расмий ташриф буюришга тайёрлигини тасдиқлади.
Раушан Қажибаева Al Jazeera Media Institute директори Иман Ал Амри билан учрашди. 2024 йилда икки томон биргаликда Maqsut Narikbayev University халқаро журналистика мактаби талабалари ва қозоғистонлик журналистлар учун Қозоғистонда биринчи “Al Jazeera ҳафталиги”ни ўтказдилар.
Учрашув давомида Иман Ал Амри 2026 йилда иккинчи “Al Jazeera ҳафталиги”ни ўтказиш режаларини тасдиқлади ва қозоғистонлик талабалар ва соҳа мутахассисларига Al Jazeeraнинг кенг журналистик тажрибасига асосланган Медиа институтининг кенг профессионал адабиётлар кутубхонасидан фойдаланиш имкониятини тақдим этишни таклиф қилди.
Эслатиб ўтамиз, 2025 йилда Қозоғистон Президенти Қасим-Жомарт Тоқаев Al Jazeera English телеканалига эксклюзив интервью берган эди.
ҚР Президенти Телерадиокомплекси - Қозоғистондаги энг йирик вертикал интеграциялашган медиа компанияси бўлиб, барча оммавий ахборот воситаларида контент ишлаб чиқариш ва тарқатишнинг тўлиқ циклига эга. Президент телерадиокомплекси таркибига Jibek Joly миллий телеканали ва шу номдаги радиостанция, Silk Way, Silk Way Cinema ва Silk Way Prime халқаро телеканаллари, «Kazinform» халқаро ахборот агентлиги, Ҳужжатли фильмлар маркази киради.
Al Jazeera телевидениеси 1996 йилда Қатар амирининг фармони билан ташкил этилган. Телевидение компанияси дунёнинг кўпгина мамлакатларига араб ва инглиз тилларида кўрсатувлар олиб боради ва 50 дан ортиқ хорижий бюроларга эга. Ҳужжатли фильмлар AlJazeeraDocuтentary фильм каналида эфирга узатилади.