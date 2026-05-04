ҚР ПИБ Тиббиёт маркази касалхонаси JCI халқаро сифат мақомини тасдиқлади
ASTANA. Kazinform — Қозоғистон Республикаси Президенти ишлар бошқармаси Тиббиёт маркази касалхонасида амалдаги Joint Commission International (JCI) сертификатини кенгайтириш мақсадида назорат аудити ўтказилди, деб хабар беради Кazinform.
Ушбу процедура 80 ўринли ва 450 та ташрифга мўлжалланган амбулатория биносига эга янги кўп тармоқли стационар муассасанинг фойдаланишга топширилиши муносабати билан бошланди. Аудитдан сўнг, касалхона яна бир бор халқаро аккредитация стандартларига мувофиқлигини тасдиқлади, бу эса жаҳон даражасидаги тиббий хизматлар хавфсизлигининг энг нуфузли ва объектив эътирофидир.
JCI тизими глобал соғлиқни сақлашнинг "олтин стандарти" сифатида тан олинган ва 60 мамлакатдаги 1000 дан ортиқ етакчи давлат ва хусусий тиббиёт ташкилотларида жорий этилган.
ҚР ПИБ Тиббиёт маркази касалхонаси 2016 йилдан бери ушбу муассасалар қаторида бўлиб, 2019, 2022 ва 2025 йилларда тиббий ёрдам сифатини доимий равишда тасдиқлаб келмоқда. Касалхона инфратузилмасининг тизимли ривожланиши, жумладан, 2023 йилда 200 ўринли даволаш биноси ва Циклотрон ишлаб чиқариш мажмуасининг очилиши халқаро протоколларга риоя қилинишини қатъий назорат қилиш билан бирга олиб борилмоқда.
Жорий инспекция аудитининг муваффақиятли якунланиши ҚР ПИБ Тиббиёт маркази касалхонасининг беморлар хавфсизлиги ва даволаш самарадорлигининг энг юқори даражасини таъминлашга тайёрлигини тасдиқлайди. JCI сертификатининг янги муассасаларга кенгайиши муассасанинг етакчи глобал клиникалар стандартларига мувофиқ фаолият юритувчи мамлакат тиббиётининг флагмани сифатидаги мақомини таъкидлайди.