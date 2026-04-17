ҚР ПИБ Тиббиёт маркази Хитой билан рақамли тиббиёт соҳасида ҳамкорликни кенгайтирмоқда
ASTANА. Кazinform — Қозоғистон Республикаси Президенти Ишлар бошқармаси Тиббиёт маркази делегацияси Хитой Халқ Республикасига амалий ташриф билан борди, деб хабар беради бошқарма матбуот хизмати.
Ташриф давомида делегатлар Хитойнинг етакчи тиббиёт муассасалари Ruijin Hospital ва Renji Hospital фаолияти билан танишдилар, CMEF Spring 2026 халқаро тиббий асбоб-ускуналар кўргазмасида иштирок этдилар ва тиббий асбоб-ускуналар ишлаб чиқаришда дунё етакчиларидан бири бўлган Mindray компанияси билан учрашув ўтказдилар.
Хитой клиникаларида кенг қўлланиладиган ва бу соҳада дунё етакчиларидан бири ҳисобланган замонавий рақамли ечимларга алоҳида эътибор қаратилди.
Булар қаторига марказлаштирилган беморларни кузатиш тизимлари, тиббий ускуналарни ягона ахборот муҳитига интеграциялаш, шунингдек, онлайн ва офлайн тиббий хизматларнинг самарали ўзаро таъсирини таъминлайдиган «интернет-госпиталь» моделини ишлаб чиқиш киради.
Бундан ташқари, клиник қарорларни қўллаб-қувватлашдан тортиб, беморларга хизматларни автоматлаштиришгача бўлган сунъий интеллект технологияларидан фойдаланиш имкониятлари ҳам алоҳида кўриб чиқилди.
Ташриф натижасида икки томонлама ҳамкорликнинг аниқ йўналишлари аниқланди ва Хитой тиббий ва технологик ташкилотлари билан ҳамкорликни ривожлантириш бўйича келишувларга эришилди. Улар қўшма таълим дастурлари ва амалиётларни амалга оширишни, шунингдек, амалий фаолиятга илғор технологик ечимларни жорий этишни назарда тутади.
Устувор йўналишлар қаторига роботлаштирилган жарроҳликни ривожлантириш, рақамли операция хоналарини яратиш, беморларни ақлли мониторинг қилиш тизимларини жорий этиш ва фармацевтика логистикасини автоматлаштириш киради.
Тиббиёт маркази касалхонаси ва Миллий госпиталь рақамли хизматларни ривожлантириш, ўз-ўзига хизмат кўрсатиш терминалларини ўрнатиш ва тиббий АI-платформасини яратиш каби ўрганилган амалиётларни босқичма-босқич жорий этишни режалаштирмоқда.
Ушбу ташаббусларни амалга ошириш тиббий ёрдам сифати ва улардан фойдаланиш имкониятини оширишга, клиник ва бошқарув жараёнларини оптималлаштиришга, шунингдек, Қозоғистон Республикаси соғлиқни сақлаш тизимини янада модернизация қилишга ёрдам беради.
