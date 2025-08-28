17:50, 28 Август 2025 | GMT +5
ҚР Парламенти палаталарининг қўшма йиғилиши 2 сентябрь куни бўлиб ўтади
ASTANA . Kazinform — Мажилис раиси Ерлан Қошанов Қозоғистон Республикаси Парламенти палаталарининг қўшма йиғилишини чақириш ҳақида Фармойишни имзолади. Бу ҳақда Мажилис матбуот хизмати хабар берди.
“Қозоғистон Республикаси Конституциясининг 58-моддаси 4-банди 2) кичик бандига мувофиқ, Қозоғистон Республикаси Парламенти палаталарининг қўшма мажлисини 2025 йил 2 сентябрь куни соат 11:00 да Астана шаҳрида чақириш белгилансин”, — дейилади Фармойиш матнида.