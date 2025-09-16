ҚР Мажилиси раиси Араб-Ислом саммитида қатнашди
DOHА.Kazinform – Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев топшириғи бўйича Мажилис раиси Ерлан Қошанов Қатар пойтахти Доҳа шаҳрида бўлиб ўтган навбатдан ташқари Араб-Ислом саммитида иштирок этди. Палата раиси ялпи мажлисда маъруза қилди ва Қозоғистоннинг халқаро низоларни ҳал этиш борасидаги тамойилларини маълум қилди.
Саммит доирасида Ерлан Қошанов Қатар Амири Шайх Тамим бин Ҳамад Ол Соний билан шахсан учрашиб, Қозоғистон Президенти Қасим-Жомарт Тоқаевнинг самимий саломи ва эзгу тилакларини етказди.
Қатар Амири Қозоғистоннинг Исроил ҳукумати томонидан олиб борилаётган ҳарбий ҳаракатларга нисбатан тутган позициясини юқори баҳолади ва ўз миннатдорчилигини билдирди.
– Бу ҳаракатни биринчи бўлиб Қозоғистон қоралаб, Қатарни қўллаб-қувватлаганини яхши биламан. Бунинг учун биз жуда миннатдормиз. Қозоғистон Президенти билан алоҳида биродарлик ва дўстона муносабатларимиз бор. Мен бундан фахрланаман. Бугунги саммитда Қозоғистон делегациясининг шундай юксак савияда иштирок этиши биз учун жуда муҳим, – деди Қатар Амири.
Саммитда сўзга чиққан Мажилис раиси Яқин Шарқ минтақаси айни пайтда йирик геосиёсий муаммоларга дуч келаётганини таъкидлаб, бугунги саммит халқаро вазиятнинг кескин ёмонлашуви билан боғлиқлигига эътибор қаратди.
— Қозоғистон Исроилнинг Қатар давлати ҳудудидаги ҳарбий ҳаракатларини кескин қоралайди. Президент Қасим-Жомарт Тоқаев биринчи бўлиб Қатар давлатини қатъий қўллаб-қувватлашини билдирди. Ҳужумнинг мақсади қандай бўлишидан қатъи назар, бундай ҳаракатларга йўл қўйилмаслиги керак. Бу Қатар давлатининг суверен ҳуқуқларини бузади ва халқаро ҳуқуқ тамойилларига зиддир. Бундай ҳужум нафақат давлат хавфсизлигини, балки халқаро тартиб асосларини бошқарадиган давлатларнинг тенг ҳуқуқлилиги ва суверенитетини ҳам бузади, - деди Ерлан Қошанов.
Мажилис раиси Қатар ўзининг тинчликпарвар сиёсати туфайли жаҳон барқарорлиги ва хавфсизлигини таъминлашга салмоқли ҳисса қўшаётганини таъкидлаб, Қозоғистоннинг халқаро низо ва келишмовчиликларни ҳал қилиш борасидаги позициясини баён қилди.
— Ҳар қандай инқироз Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Низоми ва халқаро ҳуқуқ нормалари асосида тинч мулоқот орқали ҳал қилиниши керак. Қозоғистон Президенти низоларни ҳал этиш, уларнинг дахлсизлигини таъминлашда ушбу тамойилларни тўлиқ қўллашга чақиради. Ҳарбий куч ишлатиш фақат янги зўравонлик тўлқинини келтириб чиқаради ва бегуноҳ одамларнинг ўлимига олиб келади, - деди Ерлан Қошанов.
Шу муносабат билан Мажилис раиси Ғазода рўй бераётган фожиали воқеаларга ҳам тўхталиб ўтди.
Қозоғистон Президенти бошиданоқ Ғазо секторидаги ҳарбий ҳаракатларни зудлик билан тўхтатиш ва унинг аҳолисига гуманитар ёрдам кўрсатишни изчил талаб қилиб келади. Мамлакат Ғазога молиявий ва моддий ёрдам кўрсатмоқда.
Бу жараён шу йилнинг январь ойида қароргоҳи Астана шаҳрида жойлашган Озиқ-овқат хавфсизлиги бўйича Ислом ташкилоти орқали давом этди. Шу нуқтаи назардан, Ерлан Қошанов Фаластин халқига инсонпарварлик ёрдамини оширишда ушбу ташкилот салоҳиятидан ислом мамлакатлари учун фойдаланиш муҳимлигини қайд этди.
Шу билан бирга, саммитда Мажилис раиси Қатар Давлати Бош вазири ва Ташқи ишлар вазири Шайх Муҳаммад бин Абдулраҳмон Ол Соний билан фикр алмашиб, икки давлат ўртасидаги ҳамкорликни юқори баҳолади.