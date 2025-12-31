Қозоғистоннинг ташқи сиёсатининг 2026 йилга мўлжалланган устувор вазифалари аниқланди
ASTANA. Kazinform — Ташқи ишлар вазирлиги 2025 йилни муваффақиятли якунлади ва келажакдаги мақсадларни белгилаб олди.
Ташқи ишлар вазирлигида бўлиб ўтган тантанали тадбирда ташқи ишлар вазири Ермек Кўшербаев вазирликнинг бу йилги фаолиятининг асосий натижаларини таъкидлаб ўтди ва 2026 йилга мўлжалланган режаларни баён қилди.
Ташқи ишлар вазири 2025 йил стратегик шерикликни мустаҳкамлаш, иқтисодий ҳамкорликни кенгайтириш, халқаро хавфсизликни ошириш ва мамлакат манфаатларини ҳар томонлама илгари суришга қаратилган дипломатик фаолиятнинг фаол ва самарали даври бўлганини таъкидлади.
Вазирликнинг иши ташқи сиёсатнинг асосий устувор йўналишлари - суверенитет ва хавфсизликни мустаҳкамлаш, Қозоғистон Республикаси фуқароларини хорижда қўллаб-қувватлаш ва кўп томонлама форматларда конструктив ҳамкорликка асосланган.
Шунингдек, Е. Кўшербаев 2026 йилга мўлжалланган устувор мақсадларни ҳам белгилаб берди.
“Улар орасида иқтисодий дипломатияни ривожлантириш, халқаро ҳамкорликни кенгайтириш, идоралараро мувофиқлаштиришни кучайтириш ва Қозоғистоннинг ташқи сиёсат ташаббусларини илгари суриш бор”, — деди Кўшербаев.
Вазир ТИВ ходимларига келгуси йилда янги профессионал муваффақиятлар, осойишталик ва фаровонлик тилади.