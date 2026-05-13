Қозоғистоннинг музқаймоқ экспорти илк марта импортдан ошиб кетди
ASTANA. Kazinform – Қишлоқ хўжалиги вазирлиги 2025 йил якунларига кўра, Қозоғистон илк бор музқаймоқнинг соф экспортчисига айланганини маълум қилди.
Қозоғистон Стратегик режалаштириш ва ислоҳотлар агентлиги Миллий статистика бюросининг маълумотларига кўра, ўтган йили мамлакатда музқаймоқ ишлаб чиқариш 63,2 минг тоннага етди, бу йилга нисбатан 22% га кўп. Бу – 2000 йилларнинг бошидан бери энг юқори кўрсаткичдир.
Йил охирида музқаймоқ экспорти 36,8% га ўсди ва 14,2 минг тоннани ташкил этди. Шундай қилиб, экспорт ҳажми импортдан ошди.
Қозоғистон музқаймоқи асосан Россия, Қирғизистон ва Ўзбекистонга экспорт қилинади. Импорт ҳажми 5,1% га камайди ва 12,2 минг тоннани ташкил этди.
Вазирлик ушбу кўрсаткич маҳаллий ишлаб чиқарувчиларнинг ички ва ташқи бозорларда рақобатбардошлиги ошганидан далолат беришини таъкидлади.
Бу йил ўсиш сақланиб қолди. 2026 йил январь-март ойларида музқаймоқ ишлаб чиқариш 58,6% га ўсди ва 14 566 тоннага етди.
Саноатнинг асосий экспортчиларидан бири Shin-Line компанияси ҳисобланади. Компания Қозоғистон музқаймоқ экспортининг 95% гача қисмини таъминлайди.
“Ҳозирда Shin-Line МДҲ мамлакатларида музқаймоқ ишлаб чиқарувчилар орасида тўртинчи ўринда туради. Ўтган йили компаниянинг экспорт ҳажми 14,2 минг тоннага етди ва экспорт даромади 49 миллион доллардан ошди. Маҳсулотлар Хитой, Россия, Беларусь, Мўғулистон, Кавказ ва Марказий Осиё мамлакатларига етказиб берилади”, - дейилади маълумотда.
Вазирлик ишлаб чиқаришнинг ўсишига инфратузилмага инвестициялар таъсир кўрсатганини таъкидлади. Масалан, Байсерке шаҳрида 50 гектар майдонда жойлашган замонавий заводга 64 миллиард тенге сармоя киритилди. Корхонада 3500 дан ортиқ киши ишлайди.
Бундан ташқари, ўтган йили Қозоғистон музқаймоқининг ўртача экспорт нархи 1 килограмм учун 3,47 долларга етди.