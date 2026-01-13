11:37, 13 Январь 2026 | GMT +5
Қозоғистоннинг қайси ҳудудида энг кўп уй-жой фойдаланишга топширилган
ASTANA. Kazinform – 2025 йилда фойдаланишга топширилган уй-жой майдони 20,1 миллион квадрат метрга етди, бу 2024 йилги кўрсаткичдан 5,1 фоизга юқори, деб хабар беради Kazinform ҚР Саноат ва қурилиш вазирлигига таяниб.
Янги уй-жойларнинг ўсиши республиканинг барча ҳудудларида қайд этилди.
Энг катта ўсиш қуйидагиларни ташкил этди:
- Жетису вилоятида – 11%;
- Алмати вилоятида – 10,2%;
- Қарағанди вилоятида – 9%;
- Астанада – 8,5%;
- Қизилўрда вилоятида – 8,4%.
Ҳисобот даврида:
- кўп қаватли уйларнинг умумий майдони 13,5 миллион квадрат метрни ташкил этди, бу 10% га ўсиш;
- якка тартибдаги уйларнинг умумий майдони 6,4 миллион квадрат метрни ташкил этди, бу 3,4% га камайиш демакдир.