    Қозоғистоннинг қайси ҳудудида энг кўп уй-жой фойдаланишга топширилган

    ASTANA. Kazinform – 2025 йилда фойдаланишга топширилган уй-жой майдони 20,1 миллион квадрат метрга етди, бу 2024 йилги кўрсаткичдан 5,1 фоизга юқори, деб хабар беради Kazinform ҚР Саноат ва қурилиш вазирлигига таяниб.

    ключ покупка
    Фото: pexels

    Янги уй-жойларнинг ўсиши республиканинг барча ҳудудларида қайд этилди.

    Энг катта ўсиш қуйидагиларни ташкил этди:

    • Жетису вилоятида – 11%;
    • Алмати вилоятида – 10,2%;
    • Қарағанди вилоятида – 9%;
    • Астанада – 8,5%;
    • Қизилўрда вилоятида – 8,4%.

    Ҳисобот даврида:

    • кўп қаватли уйларнинг умумий майдони 13,5 миллион квадрат метрни ташкил этди, бу 10% га ўсиш;
    • якка тартибдаги уйларнинг умумий майдони 6,4 миллион квадрат метрни ташкил этди, бу 3,4% га камайиш демакдир.
