Қозоғистоннинг ижтимоий тармоқлардаги энг машҳур 10 та спортчиси рўйхати эълон қилинди
ASTANА. Кazinform – Sports.kz интернет портали 2025 йил натижаларига кўра Instagramда Қозоғистоннинг энг машҳур 10 та спортчиси рўйхатини тузди, деб хабар беради Кazinform.
10. Жанибек Алимханули – бокс, 351 минг обуначи
Рейтингни очган боксчи Жанибек Алимханули учун бу қийин йил бўлди. Баҳорда у ўз майдонида француз боксчиси Анауэль Нгамиссенгега қарши жангини муддатидан олдин якунлаб, мухлисларини хурсанд қилди ва декабрь ойида у учта ўрта вазн тоифасидаги чемпионлик камарлари учун 42 ёшли Эрисланди Лара билан учрашиши кутилган эди. Бироқ, у допинг тестидан ўта олмади - унинг ўрнига бошқа боксчи чиқиши аниқ бўлди ва кейинчалик унинг ўзи нуфузли The Ring журналининг рейтингидан чиқариб ташланди. Сўнгги кунларда унинг жамоаси вазиятни тўғирлашга ҳаракат қилмоқда, шунинг учун келгуси йил бошида "В" тести очилиши мумкин, бу эса жанжалдан кейин Жанибекнинг обрўсини бироз яхшилаши мумкин.
9. Данияр Елеусинов – бокс, 453 минг обуначи
Рио-2016 Олимпиадаси чемпиони профессионал боксдан 2024 йилгача уч йилдан ортиқ танаффус қилди. Бироқ, у ўтган йилнинг сентябрь ойида рингга қайтди ва филиппинлик Жо Нойнайни (23-5-2, 11 нокаут) Алматида мағлубиятга учратди ва шу йилнинг июль ойида АҚШдаги жангда яна бир филиппинлик спортчи Жеймс Беконни (27-5, 17 нокаут) иккинчи раундда нокаутга учратди. Данияр ҳозирда 13-0 натижага эга ва BoxRec рейтингида ўрта вазн тоифасида 23-ўринни эгаллайди.
8. Жанқош Тураров – бокс, 479 минг обуначи
Бугунги рейтингдаги яна бир мағлубиятсиз боксчи - 29-0 статистикасига эга бўлган Жанқош Тураров. Объектив равишда, бундай кўрсаткич билан у камида битта ярим ўрта вазн тоифасидаги чемпионлик камарига эга бўлиши керак, аммо у сўнгги пайтларда рингга камдан-кам чиқади ва рақибларининг савияси паст. Жанқошнинг сўнгги жанги сентябрь ойида Алматида бўлиб ўтди, у ерда у филиппинлик Али Канеги (12-3-1, 8 нокаут) билан учрашди. Рақибининг маҳорат даражасига қарамай, жанг тўлиқ ўн раунд давом этди, шундан сўнг ҳакамлар бир овоздан қозоғистонлик боксчи фойдасига қарор қабул қилишди.
7. Қуат Хамитов – ММА, бокс, 654 минг обуначи
Февраль ойида 38 ёшга тўладиган Қуат Хамитов узоқ вақтдан бери қозоғистонлик мухлислар орасида баҳсли обрўга эга. Бу асосан унинг маҳаллий футбол ҳақидаги машҳур, баъзан кулгули гаплари билан боғлиқ. Шунга қарамай, у ҳали ҳам октагонда, охирги марта 2025 йил октябрь ойида Анатолий Бойкони мағлуб этган эди. Қуат учун бу чинакам ажойиб ғалаба эди, чунки у аутсайдер сифатида чиқди, лекин россиялик спортчини ишончли тарзда мағлуб этди ва кейин бутун томошабинлар учун қўшиқ айтди.
6. Елена Рибакина – теннис, 655 минг обуначи
Ўтган мавсумда Елена Рибакина вақти-вақти билан ғалаба қозона олди. У бутун йилни аёллар рейтингида кучли "ўнлик"дан ташқарида ўтказди, чемпионликни қўлга кирита олмади. Бироқ, май ойида у Франциянинг Страсбург шаҳрида ғалаба қозонди, кейин октябрь ойида Хитойнинг Нинбо шаҳрида биринчи ўринни эгаллади ва кейин Ар-Риёддаги якуний турда ғалаба қозониб, барчани ҳайратда қолдирди. Саудия Арабистонидаги шов-шувли чемпионлик Еленага йилни юқори нотада ва WТА рейтингида бешинчи ўринда якунлаш имконини берди ва шунингдек, кейинги мавсумда ёрқин қайтишга ишонч бағишлади.
5. Сабина Алтинбекова - волейбол, 1,1 миллион обуначи
Индонезияга жўнаб кетганидан сўнг, у ерда «Yogya Falcons» жамоаси сардори бўлган Алтинбекова ўз ватанига қайтиб келди ва 2025/26 йилги мавсумдан бери “Астана” шарафини ҳимоя қилиб келмоқда.
4. Александр Бублик - теннис, 1,2 миллион обуначи
Агар биз қозоғистонлик теннисчилар орасида ўтган йилдаги энг катта муваффақият ҳақида гапирадиган бўлсак, унда бу унвон, шубҳасиз, ўз атрофида катта мухлислар базасини тўплаган Александр Бубликка тегишли.
Унинг яна бир муҳим ютуғи - «Ролан Гаррос» турнирининг чорак финалига чиқиш, у ерда бўлажак финалчи Янник Синнерга ютқазди. Йил охирида Бублик эркаклар рейтингида рекорд даражадаги 11-ўринга кўтарилди.
3. Еркебулан Тоқтар - бокс, ММА, 1,7 миллион обуначи
Кўпчилик учун Еркебулан Тоқтар поп-ММА ёки поп-бокс соҳасидаги спортчидан бошқа нарса эмас, аммо бу унга йилига бир неча марта, ҳатто профессионал боксчи сифатида ҳам жанг қилишига тўсқинлик қилмайди. Яқинда Ўзбекистонда Еркебулан маҳаллий боксчи Тимур Никулинни (9-1-2, 4 нокаут) нокаутга учратди ва профессионал рекордини янгилади - 2-0, 1 нокаут.
Спорт фаолияти билан бир қаторда, Тоқтар фильмларда фаол рол ўйнайди. Ўтган йили унинг иштирокида тўртта фильм чиқарилди, улардан бири Никита Кологрив билан суратга олинган, бу йил эса унинг иштирокида яна учта фильм чиқарилди.
2. Шавкат Раҳмонов – ММА, 1,8 миллион обуначи
Гарчи у Қозоғистон оммавий ахборот воситаларида энг кўп ёритилган спортчилардан бири бўлиб қолса-да, Шавкат Раҳмонов сўнгги бир йилни спортдан узоқда ўтказди. У охирги марта 2024 йил декабрь ойида октагонга чиқди ва у ерда Иэн Гэррини мағлуб этиб, UFC ярим ўрта вазн тоифасидаги чемпионлик унвонига асосий даъвогар сифатидаги мақомини тасдиқлади. Бироқ, у жароҳати туфайли фаолиятидаги энг муҳим жангдан, Белал Муҳаммадга қарши жангдан воз кечишга мажбур бўлди. Жек Делла Маддалена бу имкониятдан фойдаланди, кейин эса Ислом Махачев дивизионга кирди, аммо у ҳали ҳам Раҳмоновни чемпионлик учун даъвогар сифатида кўрмайди. Шавкатнинг жамоаси "Номад"ни мусобақага қайтариш учун келгуси йил бошида жанг ўтказишга умид қилмоқда, аммо ҳали ҳам аниқлик йўқ.
1. Ангелина Лукас – бокс, 3 миллион обуначи
Ангелина Лукас кучли ўнликни сезиларли фарқ билан бошқариб бормоқда. Соф спорт нуқтаи назаридан, у бу йил олтита жанг ўтказди, бештасида ғалаба қозонди ва биттасида мағлуб бўлди.