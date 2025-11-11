Қозоғистоннинг геологик маълумотлари келгуси йилда тўлиқ рақамлаштирилади
ASTANА. Каzinform — Мамлакатнинг геологик маълумотлари келгуси йилда тўлиқ рақамлаштирилади. Бу ҳақда ҚР Саноат ва қурилиш вазири ўринбосари Иран Шархан Ҳукумат йиғилишида маълум қилди.
— Бугун Ягона ер ости бойликларидан фойдаланиш платформасининг ишга туширилиши натижасида саноат янада очиқ, бошқариладиган ва қулай бўлиб бормоқда. Ушбу платформа ариза топширишдан тортиб лицензия олишгача бўлган тўлиқ рақамли циклни таъминлайди. Платформа жами 22 та давлат хизматини тақдим этади. Электрон аукционлар ва бонуслар учун онлайн тўловларни амалга ошириш имконини берувчи "электрон ҳамён" хизмати ишга туширилди. Бу йил тизимда 94 фоиз ёки 5,5 мингдан ортиқ шартнома ва лицензиялар рақамлаштирилди. Тахминан 730 та лицензия берилди. 4 та аукцион ўтказилди ва 45 миллиард тенге бонус бюджетга тушди, — деди Иран Шархан.
Бундан ташқари, вазир ўринбосари энди лицензиялар ва шартномалар бўйича ҳисоботларнинг 89 фоизи онлайн тарзда қабул қилинишини айтди. Бунинг натижасида вазифаларнинг бажарилиши автоматик равишда кузатилади ва текшириш самарадорлиги ошди.
— Энди ягона платформа орқали 66 мингдан ортиқ геологик ҳисоботларни онлайн қабул қилиш мумкин. Бундан ташқари, дастлабки геологик маълумотлар рақамлаштирилмоқда. Бугунги кунда уларнинг 73 фоизи электрон форматга ўтказилди ва йил охирига бориб бу кўрсаткич 97 фоизга етади. Тўлиқ рақамлаштириш келгуси йилда якунланиши режалаштирилган, — деди у.
Эслатиб ўтамиз, Ҳукумат йиғилишида геология ва ер ости бойликларидан фойдаланиш соҳасини ривожлантириш, рақамлаштириш чоралари, шунингдек, аҳолини дори-дармонлар билан таъминлаш масаласи муҳокама қилинмоқда.