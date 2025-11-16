Қозоғистоннинг 2025 йилда энг кўп чақалоқ туғилган ҳудудлари аниқланди
ASTANA. Kazinform - Миллий статистика бюроси 2025 йил январь ойидан сентабрь ойига қадар туғилган болалар сонини ва қайси ҳудудларда туғилиш кўрсаткичи энг юқори эканлигини ҳисоблаб чиқди, дея хабар беради Kazinform агентлик матбуот хизматига таяниб.
Йилнинг тўққиз ойида Қозоғистонда 249,3 минг чақалоқ туғилди. Уларнинг 128,4 минг нафари ўғил болалар, 120,9 минг нафари қизлардир.
Шаҳарларда 152,2 минг, қишлоқ жойларда 97,1 минг чақалоқ дунёга келди.
Туғилишнинг энг юқори кўрсаткичлари жанубий ва ғарбий ҳудудларда юзага келган.
Туғилиш даражаси қуйидагича:
Туркистон вилояти — 1000 кишига 22,26;
Чимкент — 21,46;
Мангистау вилояти — 21,26.
Бу йил ўғил болалар ўртасида энг кўп қўйилган исмлар Муҳаммад, Алихон ва Айсултан бўлди. Қизлар исмлари рўйхатининг юқори ўринларини эса Айлин, Асилим ва Мединалар исмлари эгаллади.
Аввалроқ Соғлиқни сақлаш вазирлиги Қозоғистонда туғилиш даражаси пасайганини қайд этган эди. 2025 йил бошида аҳоли сони 20,3 миллион кишини ташкил этди, бу 1,3 фоизга ўсишни англатади, лекин туғилиш даражаси 6,2 фоизга камайди.