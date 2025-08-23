Қозоғистонликлар нимани яхши кўрадилар: цирк, театр ёки кино?
ASTANA. Kazinform - Циркларда томошабинлар сони 2024 йилда 2,6 фоизга ўсди ва 318,4 минг кишини ташкил этди, бу "коронадан олдинги инқироз" 2019 йилдаги кўрсаткичлардан ошиб кетди. Шу билан бирга, янги спектакллар сони сезиларли даражада ошди: 21, 2023 йилдаги 8 тага,дея хабар беради Kazinform ranking.kzга таяниб.
Театр фаолиятида ҳам сезиларли ўсиш кузатилмоқда. 2024 йилда театрларда томошабинлар сони 3,5 фоизга ошиб, 3,1 миллион кишига етди, янги спектакллар сони эса 345 тадан 392 тага кўпайди. Шу билан бирга, аввалроқ барқарор ижобий динамика кузатилган эди. Агар 2005 йилда Қозоғистонда 51 та театр мавжуд бўлса, 2010 йилда 59 та, 2015 йилда 64 та, 2024 йилда эса 74 тага етди.
Кинематография ташкилотлари фаолияти ҳам талаб даражасида қолмоқда ва барқарор ўсиш суръатларини қайд этди (2020 йилдан ташқари, пандемия соҳага салбий таъсир кўрсатган).
“2024 йилда кинотеатрларга ташриф буюрувчилар сони 10,9 фоизга ошиб, 23,3 миллион кишини ташкил этди (2019 йилда – 19,9 миллион киши). Кинотеатрлар сони 113 тага етди ва уларнинг хизматларидан тушган даромад 2023 йилдаги 37,3 миллиард тенгега нисбатан 43,9 миллиард тенгегача ўсди (ва 2005 йилда атиги 1,7 миллиард тенге – лекин биз бу рақамни шунчаки маълумот учун келтиряпмиз, чунки ўшанда Қозоғистон тенгесининг курси ҳам, сотиб олиш қобилияти ҳам бутунлай бошқача бўлган)”,- дейилади хабарда.