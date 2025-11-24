Қозоғистонликлар қайси мамлакатларга визасиз саёҳат қилишлари мумкин
ASTANA. Kazinform – Қозоғистонликлар қайси мамлакатларга визасиз саёҳат қилишлари мумкин ва ушбу мамлакатларда қанча вақт қолишлари мумкин?
Чет элга чиқиш тартиби сафар мақсадига ва фуқаронинг дипломатик, хизмат ёки оддий фуқаролик паспортига қараб ўзгаради. Ушбу материалда биз оддий фуқаролик паспорти билан, яъни оддий сайёҳлик ёки меҳмон сифатида бориш учун виза талабларини кўриб чиқамиз.
Ушбу тоифага визасиз ташриф буюриш мумкин бўлган бир нечта мамлакатлар киради. Энг узоқ визасиз қолиш Грузияда бўлиб, у ерда Қозоғистон фуқаролари бир йилгача эркин саёҳат қилишлари мумкин. Бундан ташқари, қозоғистонликлар Албания, Колумбия, Озарбайжон, Беларусь, Мўғулистон, Россия, Сент-Китс ва Невис, Бразилия, Гаити, Косово, Молдова, Украина, Аргентина, Эквадор, Намибия, Гамбия, Сент-Винсент ва Гренадинада 90 кунгача визасиз қолишлари мумкин.
Шунингдек, Туркия ва Тунисга визасиз ташриф буюриши мумкин. Бу мамлакатларда 180 кунлик муддат ичида 90 кунгача қолишга рухсат берилади. Яъни, олти ой ичида мамлакатдан бир неча марта чиқиб кетишингиз ва қайта киришингиз мумкин, бироқ қолиш кунлари биргаликда ҳисобланади. Умумий кўрсаткич 90 кунга етганда, визасиз кириш имконияти бекор қилинади.
Визасиз 30 кунгача Босния ва Герцеговина, Бразилия, Вьетнам, Қатар, Хитой, Малайзия, Мальдив ороллари, БАА, Сейшел ороллари, Сербия, Тожикистон, Ўзбекистон, Филиппин, Жанубий Корея, Доминикан Республикаси, Ямайка, Вануату, Микронезия, Тонга, Уммон давлатларига боришингиз мумкин. Марокашда 180 кун ичида 30 кун бўлишга рухсат берилади. Визасиз 14 кунга Гонконг ва Эронга кириш мумкин. 180 кунга — Арманистон, Антигуа ва Барбуда қабул қилади. Барбадос визасиз 28 кунга, Кук ороллари — 31 кунга, Таиланд — 60 кунга қабул қилади.
Баъзи мамлакатлар келгандан кейин виза талаб қилади. Бу мамлакатларга Бангладеш, Шарқий Тимор, Камбоджа, Индонезия, Шри-Ланка, Ямайка, Палау, Тимор-Лесте, Тувалу, Мальдив ороллари, Бурунди, Миср, Комор ороллари, Намибия, Маршалл ороллари, Самоа, Бангладеш, Мадагаскар киради.
Шунингдек, айрим йўналишларда сафарга чиқишдан 2–7 кун олдин онлайн электрон визани расмийлаштириш имконияти бор. Масалан, Жанубий Кореяда 30 кунгача бўлиш учун олдиндан K-ETA электрон рухсатномаси талаб этилади. Ҳиндистон керакли кунлар сони учун сайёҳлик электрон визасини талаб қилади. Вьетнамда Ханой, Халонг ва пляжларни ўрганиш учун 30 кунлик электрон виза талаб қилинади, Саудия Арабистонида эса тарихий жойлар ва замонавий шаҳарларни зиёрат қилиш учун электрон виза ҳам талаб қилинади.
Бошқа мамлакатларга бориш учун виза олишиши керак. Улар: Австралия, Австрия, Жазоир, Ангола, Афғонистон, Багама ороллари, Баҳрайн, Бельгия, Белиз, Бенин, Бирма (Мьянма), Болгария, Боливия, Ботсвана, Бруней, Буркина-Фасо, Бутан, Ватикан, Буюк Британия, Венгрия, Венесуэла, Габон, Гана, Гватемала, Гвинея-Бисау, Гвинея Республикаси, Германия, Гондурас, Греция, Гренада, Дания, Жибути, Доминика, Миср, Зимбабве, Исроил, Иордания, Ироқ, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Яман, Кабо-Верде, Камерун, Канада, Кения, Кипр, Кирибати, Конго, Конго-Киншаса, Коста-Рика, Кот-д Ивуар, Куба, Қувайт, Лаос, Латвия, Лесото, Либерия, Ливан, Ливия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мавритания, Малави, Мали, Мальта, Мексика, Мозамбик, Монако, Науру, Непал, Нигер, Нигерия, Нидерландия, Янги Зеландия, Покистон, Панама, Папуа-Янги Гвинея, Парагвай, Перу, Польша, Португалия, Руанда, Руминия, Самоа, Сан-Томе ва Принсипи, Шимолий Македония, Сенегал, Сент-Люсия, Сингапур, Сурия, Словакия, Словения, Соломон ороллари, Сомали, Судан, Суринам, АҚШ, Сьерра-Леоне, Танзания, Тринидад ва Тобаго, Туркманистон, Уганда, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Марказий Африка Республикаси, Чад, Черногория, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Экваториал Гвинея, Эль-Сальвадор, Эритрея, Эсватини, Эстония, Эфиопия, ЖАР, Жанубий Судан, Япония.