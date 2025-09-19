Қозоғистонлик ўқувчилар илк бор дрон-футбол бўйича жаҳон чемпионатида иштирок этади
ASTANА. Кazinform — Астана мактаб жамоалари илк бор FIDA Drone Soccer World Cup 2025 жаҳон чемпионатида мамлакат шарафини ҳимоя қилади. Бу ҳақда ҚР Рақамли ривожланиш, инновациялар ва аэрокосмик саноат вазирлиги маълум қилди.
Чемпионат 2025 йил сентябрь охирида дрон-спорт пойтахти ҳисобланган Жанубий Кореянинг Чонжу шаҳрида бўлиб ўтади.
Спортчиларнинг ташрифи Kazakhstan Drone Soccer Association томонидан ҚР Рақамли ривожланиш, инновациялар ва аэрокосмик саноат вазирлиги кўмагида, Астана шаҳар ҳокимлигининг “Астана Дарын” иқтидорли болалар ва талантли ёшларни аниқлаш ва қўллаб-қувватлаш маркази билан ҳамкорликда ташкил этилди.
Келажак аренаси
Мусобақа 25-28 сентябрь кунлари Чонжу шаҳридаги иккита майдонда (Jeonju International Drone Sports Center ва Jeonju World Cup Stadium) бўлиб ўтади.
Арена ичидаги манзара илмий фантастикадаги футуристик спорт турини эслатади: тўр билан жиҳозланган майдон, мусиқа, ёрқин прожекторлар, кометалардек учиб юрувчи ўнлаб футбол дронлари. Минбарларда — мактаб ўқувчилари, муҳандислар ва технология мухлислари. Атмосфера классик спортдан кўра кўпроқ киберспорт ёки К-pop концертига ўхшайди.
Дрон-футбол нима?
Бу — халқаро спорт тури. 5 кишидан иборат 2 та жамоа тўр билан қопланган стадионда ўйин ўтказади. Ҳар бир жамоанинг вазифаси рақиб дарвозасига имкон қадар кўпроқ гол уришдир (ҳавода осилган ҳалқа). Ўйин дронларини тўқнашувлардан ҳимоя қилиш учун махсус экзоскелет билан жиҳозланган.
Учрашув 3 раунддан иборат. Дронлар тўқнашади, кескин маневрлар қилади, ҳимояланади ва ҳужум қилади. Минбарларда мухлисларнинг овози эшитилади, атмосфера эса киберспорт, баскетбол ёки футуристик шоуни эслатади.
Хавфсизлик масаласи ҳам четда қолмаган: дрон фақат арена ичида, ҳакамлар назорати остида ва қоидаларга қатъий риоя қилган ҳолда учади.
Қозоғистон шарафини кимлар ҳимоя қилади?
Жаҳон чемпионатида пойтахтнинг учта жамоаси иштирок этади:
- 82-сон “Дарын”(Истеъдод) ихтисослаштирилган лицейи
- 8-сонли мактаб-лицейи
- Skillset хусусий мактаби
Нима учун муҳим
Жанубий Кореяда дрон-футбол мактаб ташаббусидан атиги бир неча йил ичида кенг кўламли ҳаракатга айланди: бугун у ерда 1000 дан ортиқ мактаб ва университет жамоалари ўйнайди, FIDA федерацияси эса 35 дан ортиқ давлатни бирлаштиради. Чонжу шаҳрида бўлиб ўтадиган жаҳон чемпионатида ўнлаб терма жамоалар ва юзлаб спортчилар иштирок этиши кутилмоқда.
Қозоғистон учун бу дебют ва рамзий қадам: илк бор майдонга АҚШ, Франция, Хитой ва Корея Республикаси спортчилари билан бирга пойтахт мактаб жамоалари чиқади.
Технология ва таълим. Ўқувчилар нафақат дронларни бошқаришни, балки электроника билан ишлашни, дастурлашни, тактик фикрлашни ва ягона жамоа сифатида ҳаракат қилишни ҳам ўрганадилар.
Пойтахтнинг имижи. Астана спортнинг технологик харитасига кириб, янги форматдаги халқаро мусобақаларда иштирок этиш учун майдон сифатида ўзини намоён қилмоқда.
— Болалар учун бу шунчаки турнир эмас, келажакка йўлланма. Бугун улар дронларни бошқариб, уларнинг ишлаш тамойилларини ўрганмоқда. Эртага улар учувчисиз учиш аппаратларини лойиҳалаштирадилар. Бу нафақат Қозоғистонда, балки бутун дунёда авиацияни тубдан ўзгартириши мумкин. Президент таъкидлаганидек, учувчисиз технологиялар стратегик устувор йўналишдир. Бу шундай мактаб жамоаларининг халқаро мусобақаларда иштирок этишидан бошланишини кўрсатяпмиз, — деди Қозоғистон дрон-футбол ассоциацияси раҳбари Дмитрий Иванов.
Мамлакатга қайтгандан кейин
Кузда жамоалар Астанадаги Digital Bridge 2025 кўргазмасининг фахрий меҳмонлари бўлишади. Улар халқаро меҳмонлар учун маҳорат дарслари ўтказадилар ва дрон-футболнинг кўргазмали ўйинларида иштирок этадилар.
Ташкилотчиларнинг фикрича, ушбу мусобақа 2025-2026 йилги мавсумни очиб беради ва мунтазам мактаб машғулотлари ва шаҳар лигаларининг бошланиши бўлади.