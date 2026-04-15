ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
    17:49, 15 Апрель 2026 | GMT +5

    Қозоғистонлик ўқувчилар халқаро математика олимпиадасида учта медални қўлга киритди

    ASTANA. Kazinform - Франциянинг Бордо шаҳрида бўлиб ўтган EGMO-2026 қизлар учун халқаро математика олимпиадаси якунланди.

    Қазақстандық оқушылар халықаралық математикалық олимпиададан үш медаль жеңіп алды
    Фото: ҚР Оқу-ағарту министрлігі

    Қозоғистон Республикаси Таълим-маориф вазирлиги матбуот хизматининг хабар беришича, мусобақада 66 мамлакатдан 247 нафар ўқувчи қиз иштирок этди.

    Мусобақа натижаларига кўра, Қозоғистон жамоаси 3 та медални қўлга киритди:

    Кумуш медаль - Катунина Юлия, Павлодар шаҳридаги иқтидорли болалар учун 8-сонли мактаб-лицейнинг 11-синф ўқувчиси;

    Кумуш медаль - Қайрат Аружан, Алмати шаҳридаги С.А. Ходжиков номидаги 39-сонли ихтисослаштирилган лицейнинг 11-синф ўқувчиси;

    Бронза медаль - Которова Вера, Алмати шаҳридаги Назарбоев номидаги табиий фанлар ва математика интеллектуал мактабининг 11-синф ўқувчиси.

    Терма жамоага Антон Василев ва Марат Нсанбаев раҳбарлик қилди.

    Умумий жамоа ҳисобида Қозоғистон 66 мамлакат орасида 20-ўринни, расмий Европа мамлакатлари орасида эса 10-ўринни эгаллади.

    “Таъкидлаш жоизки, 2017 йилдан бери Қозоғистон терма жамоаси EGMO олимпиадасида 3 та олтин, 16 та кумуш, 17 та бронза медали ва 4 та фахрий ёрлиқни қўлга киритди”, - дейилади хабарда.  

    Ляззат Сейданова
