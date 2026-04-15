Қозоғистонлик ўқувчилар халқаро математика олимпиадасида учта медални қўлга киритди
ASTANA. Kazinform - Франциянинг Бордо шаҳрида бўлиб ўтган EGMO-2026 қизлар учун халқаро математика олимпиадаси якунланди.
Қозоғистон Республикаси Таълим-маориф вазирлиги матбуот хизматининг хабар беришича, мусобақада 66 мамлакатдан 247 нафар ўқувчи қиз иштирок этди.
Мусобақа натижаларига кўра, Қозоғистон жамоаси 3 та медални қўлга киритди:
Кумуш медаль - Катунина Юлия, Павлодар шаҳридаги иқтидорли болалар учун 8-сонли мактаб-лицейнинг 11-синф ўқувчиси;
Кумуш медаль - Қайрат Аружан, Алмати шаҳридаги С.А. Ходжиков номидаги 39-сонли ихтисослаштирилган лицейнинг 11-синф ўқувчиси;
Бронза медаль - Которова Вера, Алмати шаҳридаги Назарбоев номидаги табиий фанлар ва математика интеллектуал мактабининг 11-синф ўқувчиси.
Терма жамоага Антон Василев ва Марат Нсанбаев раҳбарлик қилди.
Умумий жамоа ҳисобида Қозоғистон 66 мамлакат орасида 20-ўринни, расмий Европа мамлакатлари орасида эса 10-ўринни эгаллади.
“Таъкидлаш жоизки, 2017 йилдан бери Қозоғистон терма жамоаси EGMO олимпиадасида 3 та олтин, 16 та кумуш, 17 та бронза медали ва 4 та фахрий ёрлиқни қўлга киритди”, - дейилади хабарда.