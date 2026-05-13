Қозоғистонлик ўқувчилар Грецияда халқаро робототехника чемпионатида совринли ўринларни қўлга киритди
ASTANA. Kazinform – Туркистон вилоятининг Қазиғурт қишлоғидан Qazygurt жамоаси Грецияда бўлиб ўтган 2026 йилги очиқ халқаро чемпионатда совринли ўринларни қўлга киритди. Бу ҳақда Таълим-маориф вазирлиги хабар берди.
Мусобақада 56 мамлакатдан ёш муҳандислар иштирок этди. Қозоғистонлик ўқувчилар АҚШ, Япония, Бразилия, Германия, Хитой, Испания ва Туркиядан келган иштирокчилар билан беллашдилар. Чемпионат натижаларига кўра, улар Champions Award номинациясида иккинчи ўринни эгалладилар.
Жамоа таркибида Бауиржанқизи Арайлим, Абдрай Ернур, Жаркинбек Инжу, Амангелдиев Абзал, Жетпис Ерасил, Отепберген Нурбек, Айбек Эркебулан ва Кенесов Диас иштирок этдилар. Улар Қ.Турсункулов номидаги мактаб-гимназияда, Қ.Сатпаев номидаги мактаб-лицейда ва А.С.Макаренко номидаги умумтаълим мактабида таҳсил оладилар.
Жамоа раҳбарлари: Оразхан Бексултан, Тастан Ербол, Устенов Нурсултан, Нишан Қайркен ва Алимкулов Қуаниш.
Qazygurt жамоаси халқаро чемпионатга йўлланмани Alem Tech Fest мусобақасида қўлга киритган эди. Ушбу мусобақа ҚР Таълим-маориф вазирлиги кўмагида USTEM Foundation ва «Дарын» республика илмий-амалий маркази томонидан ташкил этилди.
Жамоа халқаро мусобақага тахминан бир йил давомида тайёргарлик кўрди ва юқори натижаларни кўрсатди.