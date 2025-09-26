OZ
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    26 Сентябрь 2025

    Қозоғистонлик ўқувчилар FIDA дрон-соккер бўйича жаҳон чемпионатида иштирок этмоқда

    ASTANA. Kazinform – 2025 йил 25-28 сентябрда Чонжу шаҳрида (Жанубий Корея) FIDA дрон-соккер бўйича биринчи жаҳон чемпионати бўлиб ўтмоқда. Бу ҳақда ҚР Таълим-маориф вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.

    Қазақстандық оқушылар FIDA дрон-соккер бойынша алғашқы әлем чемпионатына қатысып жатыр
    Фото: Оқу-ағарту министрлігі

    Мусобақада 30 та давлатдан 100 дан ортиқ жамоалар иштирок этмоқда.

    Илк бор Қозоғистон ўз миллий делегациясини тақдим этди. Унга пойтахтнинг учта жамоаси кирди:

    • 82-сон “Дарин” ихтисослаштирилган лицейи,
    • 8-сонли мактаб-лицейи,
    • SKILLSET мактаби.

    Жами чемпионатга Қозоғистондан 30 дан ортиқ иштирокчи йўл олди.

    Drone Soccer – бу дрон технологияси, сунъий интеллект элементлари, муҳандислик ижодкорлиги ва жамоавий ишларни ўзида мужассам этган замонавий спорт тури.

    Қозоғистонлик ўқувчиларнинг жаҳон чемпионатида иштирок этиши STEМ-таълими ва сунъий интеллект компетенцияларини ривожлантириш, шунингдек, ёшлар ўртасида янги технологияларни кенг тарғиб қилиш йўлидаги муҳим қадамдир.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ мамлакатимизнинг энг яхши ўқитувчиси 4 миллион тенге мукофот олиши ҳақида ёзган эдик.

    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
