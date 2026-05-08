Қозоғистонлик ўқувчилар АҚШда дрон-футболи чемпионатида биринчи ўринни эгаллашди
ASTANA. Kazinform - FIDA USA Drone Soccer Championship халқаро чемпионати 30 апрелдан 2 майгача Калифорния штатидаги Палм-Спрингс шаҳрида бўлиб ўтди, деб хабар беради ҚР Рақамли ривожланиш ва сунъий интеллект вазирлиги матбуот хизмати.
Турнирда 17 мамлакатдан 100 дан ортиқ жамоа иштирок этди. Қозоғистон мусобақага бешта жамоани юборди — тўрттаси пойтахтдан, биттаси Ақтўбедан. Ўқувчилар бу душанба куни чемпионатнинг иккита йўналиши бўйича олтин медаллар билан уйга қайтишди.
Super Pilot- индивидуал йўналиши бўйича биринчи ўринни Астана шаҳридаги 8-мактабнинг 9-синф ўқувчиси Амантай Арсен эгаллади. Мураббий Жанибек Ражабов раҳбарлигида Арсен чемпионатнинг энг қийин йўналиши бўйича рақибларини ортда қолдирди.
Иккинчи ўринни пойтахтдаги 82-мактабнинг 8-синф ўқувчиси Хайралла Айсултан эгаллади. Унинг мураббийи Динмуҳамед Оринбасар.
Drone Soccer Class 20 жамоавий баҳсида қозоғистонлик ўқувчилар учта совринли ўриннинг барчасини эгаллади. Биринчи ўрин — Ақтўбедан мураббий Amangos Елаған Бауиржанули бошчилигидаги Kemel Bilim жамоаси. Иккинчи ўринни Астана шаҳридаги 8-мактаб, учинчи ўринни эса 82-мактаб эгаллади.
Чемпионат натижаларига кўра, Қозоғистон жамоалари икки тоифада чиқиш қилди. 20-синфда — 20 сантиметргача бўлган дронларда — улар 17 мамлакат орасида учта совринли ўринни эгаллади. 40-синфда, яъни машиналари икки баравар катта бўлган тоифада улар барча мусобақаларда энг яхши натижаларни кўрсатди.