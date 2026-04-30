    Қозоғистонлик теннисчилар Лондондаги жаҳон чемпионатида Мўғулистон ва Мисрни мағлуб этишди

    ASTANA. Kazinform – Қозоғистон терма жамоаси Буюк Британиянинг Лондон шаҳрида бўлиб ўтаётган стол тенниси бўйича жаҳон жамоавий чемпионатида муваффақиятли иштирок этмоқда.

    Алан Құрманғалиев
    Фото: olympic.kz

    Миллий Олимпия қўмитаси маълумотларига кўра, Қозоғистон жамоалари турнирнинг гуруҳ босқичида иккита ғалабани қўлга киритган.

    Аёллар жамоаси натижалари:

    • Қозоғистон - Мўғулистон 3:0
    • Зауреш Ақашева - Буренджаргал Санджаа 3:0
    • Сарвиноз Миркадирова - Болор-Эрдэнэ Батмунх 3:1
    • Анел Бақит - Эгшиглен Бат-Эрдэнэ 3:0

    Эркаклар жамоаси натижалари:

    • Қозоғистон - Миср 3:2
    • Кирилл Герасименко - Омар Ассар 3:0
    • Алан Қурманғалиев - Мохамед Эльбеали 3:1
    • Ескендир Харки - Юсеф Абделазиз 0:3
    • Алан Қурманғалиев - Омар Ассар 2:3
    • Кирилл Герасименко – Мохамед Эльбеали 3:1

    30 апрелда эркаклар жамоаси Таиланд жамоаси билан тўқнаш келади. Ўйин Астана вақти билан соат 23:30 да бошланади. Аёллар терма жамоаси соат 21:00 да Чехия Республикасига қарши ўйнайди.

    Ляззат Сейданова
    Муаллиф