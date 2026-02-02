OZ
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    15:38, 02 Февраль 2026 | GMT +5

    Қозоғистонлик теннисчилар Австралиядаги турнирдан сўнг рейтингларини яхшиламоқдалар

    ASTANA. Kazinform – Аёллар теннис ассоциацияси (WТА) яккалик ва жуфтлик баҳсларида янгиланган рейтингларни эълон қилди.

    Қазақстандық теннисшілер
    Фото: ktf.kz

    Қозоғистонлик иккинчи рақам остидаги теннисчи, польшалик Ига Швентекка (7978 очко) очколар бўйича яқинлашиб қолди.

    Австралия чемпионати финалида Е. Рибакинага ютқазган жаҳоннинг 1-ракеткаси, беларуслик Арина Соболенко 10 990 очкога эга.

    Австралия чемпионатининг учинчи босқичига биринчи марта чиққан Юлия Путинцева 94-ўриндан 70-ўринга кўтарилди.

    Ушбу турнирда ҳам иштирок этган Зарина Дияс 290-ўриндан 282-ўринга кўтарилди.

    Австралия очиқ чемпионати финалчиси Анна Данилина жуфтликлар рейтингида 14-ўриндан 11-ўринга кўтарилди.

    Эркаклар ўртасидаги APT рейтингида Қозоғистоннинг 1-ракеткаси Александр Бублик 3 065 очко билан 10-ўринни сақлаб қолди. У 9-ўринда турган америкалик Тейлор Фрицга (3840 очко) очколар бўйича яқинлашиб қолди.

    Александр Шевченко ТОП-100 га қайтди ва 97-ўринга кўтарилди (+7).

    Тимофей Скатов ҳам ўз кўрсаткичларини яхшилади. У ҳозирда 183-ўринда (+12).

    Ляззат Сейданова
