Қозоғистонлик теннисчилар Австралиядаги турнирдан сўнг рейтингларини яхшиламоқдалар
ASTANA. Kazinform – Аёллар теннис ассоциацияси (WТА) яккалик ва жуфтлик баҳсларида янгиланган рейтингларни эълон қилди.
Қозоғистонлик иккинчи рақам остидаги теннисчи, польшалик Ига Швентекка (7978 очко) очколар бўйича яқинлашиб қолди.
Австралия чемпионати финалида Е. Рибакинага ютқазган жаҳоннинг 1-ракеткаси, беларуслик Арина Соболенко 10 990 очкога эга.
Австралия чемпионатининг учинчи босқичига биринчи марта чиққан Юлия Путинцева 94-ўриндан 70-ўринга кўтарилди.
Ушбу турнирда ҳам иштирок этган Зарина Дияс 290-ўриндан 282-ўринга кўтарилди.
Австралия очиқ чемпионати финалчиси Анна Данилина жуфтликлар рейтингида 14-ўриндан 11-ўринга кўтарилди.
Эркаклар ўртасидаги APT рейтингида Қозоғистоннинг 1-ракеткаси Александр Бублик 3 065 очко билан 10-ўринни сақлаб қолди. У 9-ўринда турган америкалик Тейлор Фрицга (3840 очко) очколар бўйича яқинлашиб қолди.
Александр Шевченко ТОП-100 га қайтди ва 97-ўринга кўтарилди (+7).
Тимофей Скатов ҳам ўз кўрсаткичларини яхшилади. У ҳозирда 183-ўринда (+12).