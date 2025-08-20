Қозоғистонлик талабалар Хитойда ўтказилган фан мусобақасида иккита олтин медални қўлга киритди
ALMATY. Kazinform — Хитойда ўтказилган халқаро фан танловида қозоғистонлик талабалар олтин медални қўлга киритди.
Ал-Фаробий номидаги Қозоғистон Миллий университети маълумотларига кўра, университетнинг биотехнология бўлимида таҳсил олаётган талабалар Хитойда бўлиб ўтган The 2025 China Belt and Road International Undergraduate Medical Innovation Competition халқаро танловида иштирок этиб, иккита олтин медални қўлга киритди.
Нуфузли танловда дунёнинг 20 давлатидан 4000 дан ортиқ талаба иштирок этиб, энг яхши илмий лойиҳаларини тақдим этди. Қозоғистонни Ал-Фаробий номидаги Қозоғистон Миллий университетининг икки жамоаси ҳимоя қилди.
Биринчи гуруҳга жамоа сардори Темирхон Қазанбасов, шунингдек, шогирдлари Мира Даулет, Чутин Тао, Шуи Цзи ва Амина Давлетчаровалар кирди. Жамоага биология фанлари номзоди, доцент Аида Қистаубаева ва ХХРдан таклиф этилган мутахассис - Вэня Хоу раҳбарлик қилишди.
Иккинчи жамоа аъзолари - Тимур Керимов, Гулсая Асқар, Яохуэй Пэн ва Хао Чен бўлди. Жамоага Дамира Елтокова раҳбарлик қилди ва биотехнология кафедраси катта ўқитувчиси, PhD Шоқатаева раҳбарлик қилдилар.
“Бу ғалаба - талабаларнинг матонат ва меҳнатсеварлиги, аҳил жамоавий меҳнатининг яққол самарасидир. Улар нафақат ўз билимларини, балки ўзига хос ғояларини ҳам тақдим эта олдилар ва халқаро миқёсдаги энг яхши лойиҳалар орасидан ажралиб туришди”, — дейилади университет хабарида.