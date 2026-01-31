Қозоғистоннинг Silk Way Star телелойиҳаси илк бор Хитой марказий телевидениесида намойиш этилди
АSTANА. Kazinform – Silk Way Star халқаро вокал танловининг гранд-финали 30 январь куни Хитой марказий телевидениеси таркибига кирувчи CCTV-15 мусиқа каналида намойиш этилди.
Silk Way Star гранд-финалининг Хитойнинг энг йирик медиа холдингида намойиш этилиши Қозоғистон телевидение индустрияси учун муҳим воқеа бўлди. 1,1 миллиарддан ортиқ потенциал аудиторияга эга платформадаги эфир сенсацион воқеага айланишга яқин, мамлакатлар ўртасидаги гуманитар ва маданий ҳамкорликни ривожлантиришда муҳим қадамдир.
Хитойлик томошабинлар Қозоғистон, Мўғулистон, Озарбайжон, Арманистон, Грузия, Малайзия, Хитой, Қирғизистон, Тожикистон, Туркманистон, Ўзбекистон ва Жанубий Кореядан келган ижрочиларни бирлаштирган кенг қамровли халқаро лойиҳанинг авж палласига гувоҳ бўлдилар.
Silk Way Star – Осиёда шундай форматдаги илк халқаро вокал танлови. Лойиҳа турли мусиқий анъаналар, тиллар ва ижрочилик мактабларини бирлаштирган ноёб маданий платформага айланди. Танлов продакшн, жонли овоз, кенг кўламли экспозициялар ва замонавий телеканал ишлаб чиқаришнинг юқори даражасини намойиш этди.
ҚР Президенти Телерадиокомплекси раҳбари Раушан Қажибаева 2025 йил июнида Қозоғистон Президенти Қасим-Жомарт Тоқаев ва Хитой Халқ Республикаси Раиси Си Цзиньпиннинг учрашувида 12 мамлакат иштирокида Халқаро мусиқий лойиҳани амалга ошириш тўғрисидаги келишув имзоланганини таъкидлади. Медиа холдинг директори Давлат маслаҳатчиси Ерлан Қаринга лойиҳа ғояси муаллифлиги ва ишонч билдиргани учун миннатдорчилик билдирди.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистон Президенти номидан II даражали «Достық» ордени, шунингдек, Давлат раҳбарининг Ташаккурномаси Silk Way Star нуфузли халқаро танлови иштирокчилари ва ташкилотчиларига топширилди.