10:09, 19 Август 2025 | GMT +5
Қозоғистонлик полвон эркин кураш бўйича жаҳон чемпионатида олтин медални қўлга киритди
ASTANA. Kazinform — Қозоғистонлик полвон Едиге Қасимбек эркин кураш бўйича Болгариянинг Самоков шаҳрида бўлиб ўтган U20 жаҳон чемпионатида олтин медални қўлга киритди, деб хабар беради Миллий олимпия қўмитаси.
Спортчи финалда Эрон вакили Абольфазл Моҳаммад Нежадни яққол устунлик билан мағлуб этди.
Айни пайтда Досжан Қул-Ғайп (74 кг гача) ва Самир Дурсунов (97 кг гача) бронза медалини қўлга киритди.
Эслатиб ўтамиз, Қасимбек Едиге 125 кг вазн тоифасида жанг ўтказган. “Кураш бўйича олимпия тайёрлаш маркази” РДҒКнинг Жақсилиқ Ушкемпиров номидаги кураш саройи спортчиси. Унинг мураббийлари катта мураббий Аслан Байғулов, Еркебулан Кешубаев.