Қозоғистонлик онкологлар саратонни адаптив терапия ёрдамида даволаш учун СИни жорий этади
ASTANA. Kazinform — Миллий онкология илмий марказида дунёдаги ягона технология — сунъий интеллект ёрдамида радиация терапияси қўлланилади, деб хабар қилди Ҳукумат матбуот хизмати.
Янги техника даволашни бемор организмидаги индивидуал ўзгаришларга ҳар куни мослаштириш имконини беради, радиация таъсирининг аниқлигини сезиларли даражада яхшилайди ва ножўя таъсирлар хавфини камайтиради. Бу ҳақда марказнинг тиббий физика бўлими бошлиғи Қайргелди Датбаев маълум қилди.
«Даволаниш вақтида ўсимталар ҳажми кескин ўзгариши мумкин, тос аъзолари, масалан, қовуқ ёки ичаклар ҳар куни ўзгаради. Уларни бир хил ҳолатда ушлаб туриш мумкин эмас. Шунга кўра, биз 2025 йил март ойидан бери адаптив радиотерапия усулидан фойдаланиб келамиз. Бугунги кунга қадар 80 дан ортиқ бемор даволанди. Тиббиёт ходимлари ҳам, техник ходимлар ҳам натижалардан жуда мамнун», — деди Қайргелди Датбаев.