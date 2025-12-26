20:10, 26 Декабрь 2025 | GMT +5
Қозоғистонлик оғир атлетикачилар Қирғизистондаги турнирда 5 та медални қўлга киритдилар
ASTANА. Кazinform – Қирғизистон пойтахтида бўлиб ўтган халқаро оғир атлетика турнирида Қозоғистон терма жамоаси 4 та олтин ва 1 та кумуш медални қўлга киритди.
Хусусан, Акмолда Сайрамкез (65 кг гача), Аянат Жумағали (77 кг гача), Сания Орманбаева (86 кг гача) ва Ақерке Байманап (86 кг дан юқори) шоҳсупасининг энг юқори поғонасига кўтарилди. Марта Давлетиярова (77 кг гача) кумуш медаль билан кифояланди.
Эслатиб ўтамиз, Кира Данилова Астанада оғир атлетика бўйича Осиё чемпиони бўлди.