OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    20:10, 26 Декабрь 2025 | GMT +5

    Қозоғистонлик оғир атлетикачилар Қирғизистондаги турнирда 5 та медални қўлга киритдилар

    ASTANА. Кazinform – Қирғизистон пойтахтида бўлиб ўтган халқаро оғир атлетика турнирида Қозоғистон терма жамоаси 4 та олтин ва 1 та кумуш медални қўлга киритди.

    оғир атлетика
    Фото: МОҚ

    Хусусан, Акмолда Сайрамкез (65 кг гача), Аянат Жумағали (77 кг гача), Сания Орманбаева (86 кг гача) ва Ақерке Байманап (86 кг дан юқори) шоҳсупасининг энг юқори поғонасига кўтарилди. Марта Давлетиярова (77 кг гача) кумуш медаль билан кифояланди.

    Эслатиб ўтамиз, Кира Данилова Астанада оғир атлетика бўйича Осиё чемпиони бўлди.

    Теглар:
    Оғир атлетика Спорт
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!