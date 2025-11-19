Қозоғистонлик қўшиқчи АLEM биринчи Осиё вокал лойиҳаси - Silk Way Starнинг гранд финалига тайёргарлик кўрмоқда
ASTANA. Kazinform — Қозоғистонлик қўшиқчи АLEM бутун дунё бўйлаб 12 мамлакатдан иштирокчилар ва миллионлаб аудиторияни бирлаштирган биринчи Осиё вокал мега-лойиҳаси Silk Way Starнинг энг яхши етти финалчиси қаторига кирди. Гранд финал 22 ноябрь куни Астанада Jibek Joly телеканалида жонли эфирда бўлиб ўтади, Қозоғистон, Озарбайжон, Тожикистон, Қирғизистон ва Мўғулистонда параллел эфирлар намойиш этилади.
Лойиҳа давомида АLEM қозоқ халқ қўшиқларидан тортиб экспериментал рокгача бўлган турли хил мусиқий жанрларни намойиш этди. Ҳар бир эпизодда қўшиқчи ўз чиқиши учун либослар, ёритиш, хореография ва драматургияни пухта тайёрлаб, жонли саҳна образларини яратди.
Тўққизинчи эпизодда АLEM қозоқ гуруҳи 6ELLUCCI билан дуэт ижро этиб, кучли рок овози билан мураккаб Qara композициясини ижро этди ва бу халқаро ҳакамлар ҳайъати томонидан юқори баҳоланди.
Саккизинчи эпизодда I Wanna Be Your Slave номли трекни тақдим этди, бу трек бутунлай декорация ва хореографияни ўзида жамлаган эди.
Еттинчи эпизодда иштирокчилар қозоқ халқ қўшиқларини ижро этганларида, АLEM миллий мероснинг замонавий қайта талқинини тақдим этувчи " Болсаңшы әнге құмар-ай " халқ қўшиғини ижро этди. Олтинчи эпизодда хонанда Too Sweet қўшиғини рафиқасига бағишлади ва бу уни мавсумнинг энг таъсирли чиқишларидан бирига айлантирди.
Бошқа диққатга сазовор чиқишлар қаторига учинчи эпизодда қозоқ хити "Кайда"нинг талқини, шоунинг тўртинчи босқичида Come Back Home қўшиғининг чет тилдаги версияси ва иккинчи эпизодда Take On Me номли жўшқин композиция киради. Лойиҳанинг биринчи эпизодида оригинал қўшиқлар тақдим этилди, унда АLEM қозоқ томошабинлари томонидан аллақачон танилган ва севиб тингланган "Куйим" номли композициясини тақдим этди.
Қозоғистонлик иштирокчининг саҳна персонажлари лойиҳа давомида ҳакамлар ҳайъати ва томошабинларнинг эътиборини тортди. Унинг ҳар бир рақами костюм ва ёруғликдан тортиб хореография ва саҳна дизайнигача бўлган яхлит визуал концепция сифатида яратилган. Рассом тафсилотларни синчковлик билан кўриб чиқди ва саҳнада тўлиқ ҳикоялар яратди. Унинг чиқишлари қатъий минимализмдан тортиб, дадил тажрибаларгача бўлган, аммо битта доимий хусусият унинг образларининг ёрқинлиги ва эсда қоларлилиги бўлиб, бу мусиқий концепциянинг кенгайтмасига айланди.
Эслатиб ўтамиз, қуйидаги санъаткорлар Silk Way Star лойиҳасининг катта финалига чиқишди:
- АLEM (Қозоғистон);
- Язмин Азиз (Малайзия);
- Автандил Абесламидзе (Грузия);
- Мишель Жозеф (Мўғулистон);
- Чжан Хэ Сюань (Хитой);
- Саро Геворгян (Арманистон);
- Мадинабону Одилова (Ўзбекистон).
Ғолиб бирлашган тизим бўйича аниқланади: 50% ҳакамлар ҳайъати томонидан ва 50% онлайн аудитория овози орқали. Сиз севимли иштирокчингизни silkwaystar.org сайтида қўллаб-қувватлашингиз мумкин.
Silk Way Star лойиҳаси Қозоғистон Республикаси Президенти Телерадиокомплекси ва Хитойнинг China Media Group (CMG) корпорацияси ўртасидаги келишув асосида амалга оширилмоқда.