Қозоғистонлик қушбегилар Осиё чемпионатида иккинчи ўринни эгаллади
ASTANA. Kazinform - Мўғулистоннинг Баян-Улгий вилоятида анъанавий «Бүркітшілер тойы» Бутунжаҳон фестивали доирасида III Осиё чемпионати бўлиб ўтди, деб хабар беради Kazinform Абай вилояти ҳокимлигига таяниб.
Қозоғистон Республикасининг қушбегилик спорт бўйича миллий жамоаси юқори натижа кўрсатиб, совринли ўринларни эгаллади.
36 йиллик тарихга эга халқаро мусобақа Мўғулистоннинг маданий брендига айланган. Ушбу ноёб тадбирга ҳар йили дунёнинг турли бурчакларидан минглаб сайёҳлар ва қушбегилар келади. Қозоғистонлик қушбегиларни ушбу мусобақага давлат мураббийлари Арманбек ва Базарбек Кунтуған бошлаб борди.
Чемпионатда 60 дан ортиқ бургутчи иштирок этди. Улар икки йўналиш: “қўлга чақириш” ва “ширға тортиш” бўйича беллашдилар.
Қозоғистон миллий жамоаси таркибида мамлакат шарафини ҳимоя қилган Абай вилоятининг қушбеги Таттимбет Қапўғли «Қарагер» лақабли бургут билан учинчи ўринни, атираулик қушбеги Арман Қошқаров эса «Аңырақай» лақабли бургути билан иккинчи ўринни эгаллаб, мамлакат обрўсини юксалтирдилар.