    14:39, 26 Январь 2026 | GMT +5

    Қозоғистонлик каратэчи Туркияда Премьер-лига турнирида ғолиб чиқди

    ASTANA. Kazinform – Қозоғистонлик Бэлла Самашева Истанбулда бўлиб ўтган WKF каратэ Премьер-лигаси турнирида ғолиб чиқди.

    Қазақстандық каратэші Түркиядағы Премьер-лига турнирінде топ жарды
    Фото: kaz_karateofficial

    Қозоғистонлик каратэчи бу даражадаги йилнинг биринчи мусобақасида 55 кг вазн тоифасида рекорд ўрнатди.

    Бэлла финалда словакиялик Нина Квасниковани мағлуб этди. Бу - терма жамоа учун биринчи медаль.

    Шунингдек, жамоа етакчиси, Токио Олимпиадасининг бронза медали совриндори Софья Берульцева (+68 кг) финалга чиқди. Финалда у Непал вакили билан беллашади.

