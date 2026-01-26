14:39, 26 Январь 2026 | GMT +5
Қозоғистонлик каратэчи Туркияда Премьер-лига турнирида ғолиб чиқди
ASTANA. Kazinform – Қозоғистонлик Бэлла Самашева Истанбулда бўлиб ўтган WKF каратэ Премьер-лигаси турнирида ғолиб чиқди.
Қозоғистонлик каратэчи бу даражадаги йилнинг биринчи мусобақасида 55 кг вазн тоифасида рекорд ўрнатди.
Бэлла финалда словакиялик Нина Квасниковани мағлуб этди. Бу - терма жамоа учун биринчи медаль.
Шунингдек, жамоа етакчиси, Токио Олимпиадасининг бронза медали совриндори Софья Берульцева (+68 кг) финалга чиқди. Финалда у Непал вакили билан беллашади.