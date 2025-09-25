OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    19:10, 25 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Қозоғистонлик гимнастикачилар Венгриядаги турнирда иштирок этади

    ASTANА. Кazinform – 26—28 сентябрь кунлари Сомбатхей шаҳрида (Венгрия) спорт гимнастика бўйича Challenge кубоги босқичи бўлиб ўтади.

    гимнастика
    Фото: ҚР МОҚ

    Халқаро гимнастика федерацияси мусобақада иштирок этувчи жамоаларнинг дастлабки таркибини элон қилди.

    Миллий олимпия қўмитаси хабарига кўра, ушбу турнирда Қозоғистон шарафини 4 нафар спортчи ҳимоя қилади. Хусусан, Милад Карими, Дмитрий Патанин, Роман Мастеров ва Диас Тойшибек Challenge кубоги босқичида совринли ўринлар учун кураш олиб боради.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Нариман Қурбанов спорт гимнастикаси бўйича Осиё чемпиони бўлгани ҳақида хабар берган эдик.

    Теглар:
    Венгрия Гимнастика Спорт
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!