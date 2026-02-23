Қозоғистонлик боксчиларнинг “Странджа” турниридаги рақиблари маълум бўлди
ASTANA. Kazinform – Болгария пойтахти София шаҳрида 23 февралдан 2 мартгача бўлиб ўтадиган “Странджа” халқаро турниридаги қозоғистонлик боксчиларнинг дастлабки рақиблари маълум бўлди.
Турнирга 36 давлатдан 300 дан ортиқ боксчилар келиши тасдиқланди. Улар орасида Болгариядан ташқари Қозоғистон, Ўзбекистон, АҚШ, Куба, Озарбайжон, Бразилия, Украина, Мўғулистон, Англия, Туркманистон, Хитой Тайпей ва бошқа давлатлар бор.
Эркаклар
- 50 кг. Даниял Сабит - Улаш Ялчинкая (Туркия), Бекзат Алдамжаров - Асилбек Жалилов (Ўзбекистон)
- 55 кг. Тимур Қабдешов - Пэтси Жойс (Ирландия), Бағлан Кенжебек - Ниджат Хусейнов (Озарбайжон)
- 60 кг. Бейбарис Жексен - Лундаа Гантумур (Мўғулистон), Руслан Кузеубаев - Салим Эллис-Бей (АҚШ)
- 65 кг. Ертуған Зейнуллинов – Жейсон Невин (Ирландия), Абдикарим Абдиғалим – Абдуллоҳ Мадаминов (Ўзбекистон), Илья Калинин – Заур Гахраманов (Озарбайжон)
- 70 кг. Фарух Тоқтасинов – Арсен Чабян (Австрия), Муҳаммедсабир Базарбайули – Абдулазиз Жўрақулов (Ўзбекистон)
- 80 кг: Санжарали Бегалиев - Кауэ дос Сантос Белини (Бразилия), Диас Молжигитов - Робби Гонсалес (АҚШ)
- 85 кг: Султанбек Айбарули - Саба Квиникадзе (Грузия), Бекзат Танатар - Паоло Карузо (Италия)
- 90 кг: Нурмагамед Юсупов – Коннор Уильямс (Уэльс), Даулет Толемисов – Семён Болдирев (Болгария)
- 90 кг дан юқори: Нурлан Сапарбай - Даниял Сапарбай.
Аёллар
- 48 кг. Айгерим Саттибаева – Анна Охота (Украина), Анел Қудайберген – Сабина Бобоқулова (Ўзбекистон)
- 51 кг. Жазира Орақбаева – Фотиҳа Мансури (Жазоир), Анита Адишева – Кейтлин Фрайерс (Ирландия)
- 54 кг. Элина Базарова - Моник Сурачи (Австрия), Жайна Шекербекова - Тала Хаббас (Болгария), Анел Сақиш - Энхжаргал Мунгунцэцэг (Мўғулистон)
- 57 кг. Улжан Сарсенбек - Айдана Забинбекова
- 60 кг. Виктория Графеева - Гизем Озер (Туркия) / Келли Маклафлин (Ирландия), Римма Волосенко - Алиша Крокетт (АҚШ)
- 65 кг. Лаура Есенгелди - Мэри-Энджелис Росендо (АҚШ), Аружан Жанабаева - Навбаҳор Хамидова (Ўзбекистон)
- 70 кг. Бақит Сейдиш - Вивиан дос Сантос Перейра (Бразилия), Мадина Нуршаева - Дилара Сак (Туркия)
- 75 кг. Валентина Хальзова - Амалия Нита (Руминия), Мария Сидоренко - Наоми Грэм (АҚШ)
- 80 кг. Надежда Рябец - Ярен Дюзташ (Туркия) / Рухшона Парпиева (Ўзбекистон)
- 80 кг. Дина Исламбекова - Хавванур Кетхюда (Туркия), Валерия Аксенова - Собирахон Шаҳобиддинова.
Бугунги кунга қадар ҳамюртларимиз турнирда 23 та олтин, 34 та кумуш ва 45 та бронза медалларини қўлга киритдилар. Қозоғистон терма жамоаси у ерда биринчи марта 1994 йилда иштирок этган. У ерда Валерий Кузменцов 75 кг вазн тоифасида кумуш медални қўлга киритган. 2005 йилда Серик Сапиев (60 кг) мамлакатимизнинг биринчи чемпиони бўлди. Аёллар ўртасида Валентина Хальзова икки марта ғалаба қозонган бўлса, эркаклар ўртасида Ертуған Зейнуллинов кетма-кет иккинчи марта чемпион бўлиш имкониятига эга.
Ўтган йили Қозоғистон терма жамоаси ўз тарихидаги энг яхши натижасини қайд этди. Улар умумжамоа ҳисобида 6 та олтин медаль билан биринчи ўринни эгаллади.