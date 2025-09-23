Қозоғистонлик боксчилар Озарбайжондаги турнирда иштирок этади
ASTANА. Кazinform — Озарбайжоннинг Евлах шаҳрида 27 сентябрдан 6 октябргача бўлиб ўтадиган МДҲ давлатлари ўйинларида иштирок этадиган Қозоғистон ўсмирлар терма жамоаси таркиби маълум бўлди. Унда 2009-2010 йилларда туғилган боксчилар баҳс олиб боради.
Мамлакат шарафини Ансар Усенхан (46 кг), Қорғанбек Балтин (48 кг), Аслан Жениспаев (50 кг), Едиге Нурқожа (52 кг), Жалғас Апбаз (54 кг), Улас Алимжан (57 кг), Ислам Сулейменогли (60 кг), Алдияр Баяндинов (60 кг), Амир Рамазан (66 кг), Дарин Тўлеген(70 кг), Тўреғали Сейдуллаев (75 кг), Бауржан Алиакбар (80 кг) ва Еркетан Жарқинбек (80 кг дан юқори) ҳимоя қилади.
Ўсмирлар жамоасининг катта мураббийи — Бағдат Онғарбеков.
Эслатиб ўтамиз, Президент бокс бўйича жаҳон чемпионатида ғолиб чиққан боксчиларни табриклади.